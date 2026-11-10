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Спутник ESA впервые распознал голос с Земли — команду использовали для запуска Doom

История с запуском легендарного шутера Doom от разработчиков из американской студии id Software на борту спутника Европейского космического агентства (ESA) получила неожиданное продолжение.

Источник изображения: Kotaku

Источник изображения: Kotaku

Напомним, в 2023 году команда программистов во главе с исландским разработчиком Олафуром Вааге (Ólafur Waage) запустила Doom на борту спутника OPS-SAT. В отсутствие экрана пришлось ограничиться текстовым отчётом программы.

Как подметил портал Tom's Hardware, прошедшим летом Doom запустили на спутнике OPS-SAT под названием PRETTY (расшифровывается как Passive REflecTomeTry and dosimetrY), а теперь благодаря голосовой команде с Земли.

Источник изображения: Tanagra Space

Источник изображения: Tanagra Space

Об успешном эксперименте под названием PRETTY DOOMed отчиталась эстонская компания Tanagra Space. Спутник не был предназначен для распознавания голоса, пока на PRETTY не загрузили соответствующее ПО.

Команду сыграть в Doom с седьмой попытки передали PRETTY радиолюбители из клуба LA4O норвежской радиорелейной лиги — это произошло 27 июля. Шестая попытка тоже была успешной, но использовала не живой голос, а синтезированный.

Источники изображения: ESA и Tanagra Space

Источники изображения: ESA и Tanagra Space

Команда звучала так: «LIMA ALFA FOUR OSCAR, PRETTY PLAY DOOM DOOM DOOM, PRETTY PLAY DOOM DOOM DOOM». Спутник «услышал» немного иначе: «AND FAR BRIEFLY PLAYING DOOM STEAM DOOM PRECIPATED».

Одного упоминания Doom было достаточно, чтобы спутник понял задачу. Бортовая речевая модель объёмом 27 Мбайт расшифровала сигнал, алгоритм подтвердил команду, и аппарат отправил «открытку» с деталями запуска (см. изображение ниже).

Источники изображения: ESA и Tanagra Space

Источники изображения: ESA и Tanagra Space

Сигнал транслировался в узкополосном частотно-модулированном режиме на частоте 1296 МГц с выходной мощностью около 80 Вт. Для передачи использовался трансивер Icom IC-9700 и спиральная антенна Wimo с коэффициентом усиления 15,1 дБи.

Как подчеркнули в Tanagra Space, прошедший эксперимент стал первым успешным случаем, когда спутник ESA смог распознать голосовую команду и выполнить её. На Doom выбор пал в связи с её «переносимостью и предопределённым аспектом».

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Теги: doom, id software, шутер, esa
doom, id software, шутер, esa
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