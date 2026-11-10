Ring представила летающую камеру видеонаблюдения для дома за $250 и робота-патрульного для офиса за $1000

Ring, дочерняя компания Amazon, анонсировала летающий дрон для домашней безопасности и мобильного патрульного робота для коммерческих объектов. Ring Drone Cam и Ring Rover Cam стали первыми продуктами в линейке «автономных мобильных систем безопасности» Ring Robotics. Оба устройства используют технологию AI Pilot: она позволяет им составлять карту дома или офиса, определять зоны, требующие проверки, и самостоятельно перемещаться, огибая препятствия.

Ring Drone Cam — это летающая камера видеонаблюдения для помещений. Она обеспечивает всесторонний контроль, перемещаясь по заданным маршрутам и заглядывая в те места, куда не могут добраться стационарные камеры. Ring Rover Cam — специализированный робот для обеспечения безопасности бизнеса. Он автономно патрулирует территорию, проверяет места происшествий и транслирует видео в разрешении до 4K.

В основе работы Ring Drone и Ring Rover лежит система AI Pilot — специально разработанное решение, которое использует камеры устройств, специализированные модели компьютерного зрения, встроенные датчики и облачные вычисления, позволяя устройствам «видеть», «осмыслять» происходящее и автономно перемещаться в пространстве. AI Pilot упрощает взаимодействие с устройством, начиная с этапа настройки. Достаточно пронести Ring Drone по помещению или позволить Ring Rover самостоятельно исследовать пространство — и система преобразует увиденное в план этажа.

AI Pilot интеллектуально распознает комнаты и предлагает контрольные точки для патрулирования — места, требующие особого внимания (например, боковая дверь, окна, кассовая зона или длинный коридор). Это избавляет от необходимости гадать, где лучше разместить устройства, при этом позволяя добавлять собственные точки с учётом особенностей помещения и требований к безопасности. AI Pilot прокладывает наиболее эффективный маршрут к заданной точке, опираясь на созданную карту. В процессе движения система реагирует на обстановку в режиме реального времени, самостоятельно огибая любые препятствия.

Ключевые особенности Ring Drone Cam:

Настраиваемые маршруты полёта.

Автоматическая реакция на события.

Полный охват пространства благодаря углу обзора 148° и возможности вращения на 360°.

Трансляция видео в формате 2K.

Съёмка днём ​​и ночью при помощи встроенных светодиодных прожекторов.

Бесшовная интеграция с камерами, дверными звонками, датчиками и системами сигнализации Ring

Управление через Alexa Home Map.

Основные возможности Ring Rover Cam:

Всесторонний контроль с обзором на 360°.

Плановые обходы с заданной периодичностью.

Бесшовная интеграция с камерами, дверными звонками, датчиками и системами сигнализации Ring

Автоматическое реагирование при срабатывании любого подключённого устройства Ring.

Камера на выдвижной мачте позволяет заглядывать поверх прилавков, стеллажей и других препятствий.

Активное сдерживание при помощи встроенной сирены и светового маячка.

Двусторонняя аудиосвязь с людьми на месте в режиме реального времени из любой точки мира.

Непрерывная трансляция и запись видео в разрешении до 4K.

Функция непрерывного обнаружения людей даже во время нахождения на зарядной станции.

Оба устройства спроектированы, чтобы быть заметными. Пропеллеры Ring Drone довольно шумные, а Ring Rover оборудован ярким и хорошо заметным световым маяком. Если на объекте находится посторонний, летающий дрон или патрулирующий робот световыми и звуковыми сигналами дадут понять, что нарушитель обнаружен. Видеозаписи с обоих устройств защищены с помощью технологии шифрования Throw Away the Key (TAKE).

«На протяжении многих лет клиенты говорили нам, что им нужен обзор там, куда не достают стационарные камеры, и уверенность в безопасности тех мест, где устанавливать обычные камеры нецелесообразно, — пояснил основатель и главный изобретатель Ring Джейми Симинофф (Jamie Siminoff). — Решение заключалось не в том, чтобы просто добавить больше камер, а в том, чтобы переосмыслить само понятие устройства безопасности. […] это начало будущего, в котором проактивная автономная защита станет доступна каждому дому и каждому бизнесу».

Ring Rover Cam поступит в продажу в США 16 декабря 2026 года по цене $999,99. Поставки Ring Drone Cam клиентам в США начнутся 27 января 2027 года по цене $249,99.

Предыдущая попытка Amazon закрепиться на рынке робототехники оказалась ограниченной по масштабам. Представленный в 2021 году Astro стоимостью $1450 мог перемещаться по дому, распознавать лица и выполнять функции мобильной камеры наблюдения. Однако устройство продавалось только по приглашениям и попало лишь к нескольким тысячам покупателей. Выпущенную позднее корпоративную версию компания закрыла менее чем через год.