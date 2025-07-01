На складах Amazon теперь вкалывают более миллиона роботов

Amazon подошла к историческому технологическому рубежу: на её складах работают более 1 млн роботов — почти столько же, сколько и людей. При общем штате в 1,56 млн сотрудников, около 75 % всех глобальных доставок теперь осуществляется с участием автоматизированных систем. Amazon, являющаяся вторым по численности персонала частным работодателем в США, стремительно трансформирует свои логистические центры.

Одним из самых совершенных творений Amazon стал робот Vulcan, который обладает тактильной чувствительностью, позволяющей извлекать предметы с полок разной глубины и формы. Amazon заявила, что Vulcan интегрирован в логистическую систему компании и работает в тандеме с другими машинами и людьми. Инженеры добились возможности согласованного перемещения заказов между роботами без участия оператора. «Они на шаг ближе к реализации полной интеграции робототехники», — отметил Рубен Скривен (Rueben Scriven), исследователь консалтинговой фирмы Interact Analysis.

Рост числа роботов позволил повысить эффективность логистики, одновременно сократив зависимость от человеческого ресурса. Компании удалось стабилизировать работу в условиях высокой текучести кадров, особенно в центрах исполнения заказов. Автоматизация позволяет перераспределять обязанности: если раньше сотрудники поднимали, тянули и сортировали товары вручную, то теперь они управляют машинами, наблюдают за их работой, проводят диагностику.

Роботы не только расширяют производственные возможности Amazon, но и позволяют компании замедлить темпы найма. Согласно анализу The Wall Street Journal, в 2024 году на одном складе в среднем работало около 670 человек — минимальное значение за последние 16 лет. Одновременно производительность труда стремительно росла: если в 2015 году один сотрудник обрабатывал в среднем 175 посылок в год, то к 2024 году эта цифра достигла 3870. Эти данные указывают на системный переход к высокоэффективной автоматизированной логистике.

Часть новых складов Amazon проектируется специально под ускоренную доставку — в том числе доставку в день заказа. Эти объекты, по словам представителя компании, отличаются меньшей численностью персонала и позволяют сокращать сроки исполнения заказов. Архитектура логистических центров создаётся таким образом, чтобы минимизировать перемещение товаров, оптимизировать сортировку и ускорить маршрутизацию — все эти процессы берут на себя автономные машины. Amazon служит ориентиром для сотен компаний, которые автоматизируют свои процессы по всей территории США.

Генеральный директор Amazon Энди Джесси (Andy Jassy) в недавнем выступлении заявил, что компания активно внедряет ИИ в логистические процессы. По его словам, цель — «повысить точность размещения запасов, улучшить прогнозирование спроса и увеличить эффективность работы роботов». Amazon официально подтвердила, что в ближайшие годы планирует сокращение общего количества сотрудников, компенсируя это внедрением цифровых решений.

Один из самых высокотехнологичных объектов Amazon находится в Шривпорте, штат Луизиана. Его площадь составляет около 280 тыс. м². Более 70 роботизированных манипуляторов работают на автоматических линиях, где сортируют, штабелируют и консолидируют миллионы товаров. Роботы самостоятельно доставляют тележки к зонам погрузки, фасуют заказы в бумажные пакеты и готовят их к отправке. Один из механизмов использует модули компьютерного зрения и манипуляторы для точного захвата мелких предметов.

Взаимодействие человека и машины организовано с высокой степенью синхронизации. Например, робот-сортировщик перемещает нужный товар к сотруднику, который затем вручную формирует заказ. Другой робот достаёт сложнодоступные предметы из полок, при этом под контролем человека. По данным Amazon, скорость прохождения товаров через этот центр на 25 % выше по сравнению с другими складами.

Компания заявила, что обучила более 700 тыс. сотрудников по всему миру для работы в новой цифровой среде. Подготовка включает программы повышения квалификации, стажировки по мехатронике, изучение основ программирования, техобслуживание роботизированных систем. В Amazon появляются новые должности: техники по робототехнике, ИИ-операторы, координаторы логистических алгоритмов. Старший научный сотрудник Amazon Robotics Йеш Даттатрея (Yesh Dattatreya) подчеркнул: «Вы наблюдаете появление совершенно новых профессий, которых раньше просто не существовало».

Даттатрея возглавляет команду в инновационной лаборатории Amazon в районе залива Сан-Франциско (Bay Area), которая разрабатывает следующий этап — роботов, реагирующих на голосовые команды. В будущем они смогут выполнять сложные задачи: например, выгружать трейлер с товаром по команде оператора. Параллельно компания тестирует гуманоидных роботов компании Agility Robotics. Эти машины с руками, ногами и головой прошли первые испытания на участках по переработке тары. В Amazon подчёркивают, что проекты пока находятся на стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Главный технолог Amazon Robotics Тай Брейди (Tye Brady) заявил, что компания продолжит нанимать сотрудников, а роботы создаются не для того, чтобы их заменить, а чтобы упростить работу. Однако исполнительный директор Центра по защите прав работников складов (Warehouse Worker Resource Center) Шехерьяр Каоосджи (Sheheryar Kaoosji) обеспокоен долгосрочными последствиями. Он утверждает, что пока роботы не изменили структуру труда на небольших складах, но в крупных центрах Amazon, где автоматизация достигла максимального уровня, наблюдается тенденция к значительному сокращению персонала.