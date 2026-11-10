Google открыла доступ к своему самому мощному ИИ и показала, как Gemini 4 Carbon управляет роем ИИ-агентов

Google открыла доступ к своей самой мощной ИИ-модели Gemini 4 Carbon для разработчиков, компаний и подписчиков Google AI Ultra. Нейросеть появилась в приложении Gemini и поисковом режиме AI Mode, а сторонние разработчики получили возможность подключать её к собственным проектам через API.

В конце октября Google представила Carbon как модель для сложных инженерных задач и кибербезопасности. Первоначально доступ смогли получить только ограниченная группа специалистов по защите информационных систем. В новом анонсе компания раскрыла условия более широкого распространения нейросети.

Разработчики могут использовать Carbon через платный API в Google AI Studio и Android Studio. Корпоративным клиентам модель доступна через Gemini for Business, Google Antigravity и CodeMender. В приложении Gemini и поиске Google она пока предназначена для владельцев подписки AI Ultra.

Стоимость работы через API на начальном этапе составляет $2 за миллион входных токенов и $10 за миллион выходных. С 1 декабря Google повысит тарифы до $4 и $20 соответственно. Бесплатный доступ к Carbon для обычных пользователей компания пока не анонсировала.

Одновременно Google начала предварительное тестирование функции /swarm в среде разработки Antigravity. Она позволяет одним запросом запустить группу ИИ-агентов, которые совместно выполняют сложное задание. За их действиями можно следить в реальном времени.

Разработчик может поручить Carbon проектирование архитектуры приложения, координацию работы и проверку результатов. Более быстрые модели при этом выполняют отдельные задачи в параллельных рабочих пространствах. Дополнительные агенты проверяют изменения и помогают выявлять ошибки.

В качестве примера Google продемонстрировала создание интерактивной трехмерной модели Эйфелевой башни по историческим фотографиям и инженерным чертежам. В другом эксперименте система восстановила здание офиса компании по документам городского совета. Полученная 3D-модель содержала около 906 тыс. треугольников.

Carbon также рассчитана на продолжительные задачи по программированию и научным исследованиям. По данным Google, модель заняла первые места в тестах CursorBench 4.0, WANDR и AutomationBench. Компания утверждает, что стоимость выполнения задания оказалась более чем вдвое ниже, чем у ближайшей конкурирующей модели в этих испытаниях.

Для специалистов по кибербезопасности сохраняется отдельная программа Fairwind. Google сообщила, что в ходе испытаний с использованием Carbon исследователи Wiz обнаружили уязвимости нулевого дня в системах двух крупных поставщиков облачных сервисов менее чем за два часа. Подробности о самих уязвимостях не раскрываются.

Ученые могут подать заявку на участие в исследовательской программе Google с бесплатным доступом к Carbon и Argon через Antigravity на шесть месяцев. Участников отбирают по мере обработки заявок с учетом доступных вычислительных ресурсов.