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Создатели Cyanogen готовят Linux, напичканный ИИ — новая ОС Kora объединит разные нейросети

Стартап Kora Systems представил десктопную операционную систему Kora на базе Linux, ориентированную на разработчиков, создателей контента и пользователей, активно работающих с искусственным интеллектом. Платформа объединит различные ИИ-модели и автономных агентов на системном уровне.

Источник изображения: Kora

Источник изображения: Kora

Главная особенность ОС заключается в возможности сохранять общий контекст работы с разными ИИ-инструментами. Например, пользователь сможет начать проект с помощью моделей OpenAI, затем перейти к инструментам Anthropic для развёртывания программного кода, а для остальных задач задействовать локальный ИИ, чтобы сократить расходы на облачные запросы. При этом информация о проектах, документах и предыдущих взаимодействиях будет храниться непосредственно на компьютере.

Для работы с файлами предусмотрена файловая система на основе нейросети. Она индексирует содержимое документов по тематике, поэтому пользователь сможет найти нужный документ, описав его содержание в поисковой строке, даже если не помнит название или расположение. Система также использует отдельные рабочие пространства, позволяющие разграничивать проекты и контролировать, к каким файлам, устройствам и онлайн-сервисам получат доступ ИИ-агенты.

Kora построена на ядре Linux и будет поддерживать компьютеры с процессорами Qualcomm Snapdragon, а также системы на архитектуре x86-64 от Intel и AMD. Совместимость с приложениями Windows обеспечат специальные программные слои. Компания также разрабатывает собственные приложения для электронной почты, календаря и контактов, а для сторонних разработчиков готовит SDK.

Игровые возможности сохранит технология GameFrame, созданная на основе предыдущей разработки компании GameOS. При этом Kora ориентируется на мощные компьютеры с объёмом оперативной памяти не менее 64 Гбайт, необходимые для запуска требовательных локальных ИИ-моделей.

Проект возглавляет Кирт Макмастер (Kirt McMaster), ранее ставший одним из основателей Cyanogen, альтернативной версии Android, получившей широкое распространение до прекращения работы компании около десяти лет назад. Вместе с ним Kora развивают Франк Де Джиролами (Franck De Girolami), участвовавший в создании GameOS, и Джон Лагерлинг (John Lagerling), ранее работавший над Android в Google. Появление операционной системы ожидается в 2027 году.

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Теги: операционная система, ии-модель, ии-агент
операционная система, ии-модель, ии-агент
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