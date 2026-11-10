Сегодня 10 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Anthropic решила потягаться с Google и M...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Anthropic решила потягаться с Google и Microsoft — Claude получил набор инструментов для офисной работы

Компания Anthropic представила три новых ИИ-инструмента для офисной работы: Claude Meetings, Claude Sheets и Claude Whiteboards. Они позволяют автоматизировать проведение совещаний, совместное редактирование таблиц и другие офисные задачи.

Источник изображения: Anthropic

Источник изображений: Anthropic

Claude Meetings способен присоединяться к рабочим встречам, делать заметки и запоминать обсуждаемые вопросы. Claude Sheets предназначен для совместной работы с электронными таблицами, а Claude Whiteboards позволяет командам размещать и структурировать идеи на общей интерактивной доске.

Кроме того, новые инструменты дают возможность превращать презентации в короткие пояснительные видеоролики продолжительностью около одной минуты. Все три продукта доступны в бета-версии, однако Meetings пока ограничен подписками Teams и Enterprise, тогда как Sheets и Whiteboards предоставляются пользователям платных тарифов.

Одновременно Anthropic объявила о полноценном запуске Claude Data, ранее известного как Claude Dashboards. Инструмент, находившийся в бета-версии с октября, теперь доступен всем пользователям платных подписок. Компания также представила интерактивные коннекторы, позволяющие открывать сторонние приложения непосредственно внутри Claude.

Пользователи смогут работать со встроенным редактором PDF от Adobe и отслеживать маркетинговые кампании в HubSpot, не переключаясь между вкладками браузера. Ранее Anthropic запустила каталог инструментов на базе Model Context Protocol, в котором уже представлено более 9000 подключаемых расширений.

По словам Николаса Лина (Nicholas Lin), занимающегося развитием продуктов Anthropic, компания планирует распространить изменения, которые Claude Code привнёс в работу программистов, и на другие профессии. В разговоре с изданием The Verge он отметил, что внедрение ИИ среди сотрудников без технической подготовки по-прежнему сопровождается множеством сложностей. Поэтому Anthropic поставила перед собой задачу сделать рабочие инструменты доступнее непосредственно из интерфейса Claude.

Новые продукты появились на фоне конкуренции с Google и OpenAI, которые также развивают ИИ-инструменты для офисных задач. Gemini уже может присоединяться к совещаниям и делать заметки в режиме реального времени, а ChatGPT предлагает аналогичные возможности через функции под названием «Запись».

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про искусственный интеллект

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Россияне и другие серые подписчики Claude принесли Anthropic до $2,3 млрд — но им всё равно закрывают доступ к ИИ
Claude Fable 5.2 по одному запросу сгенерировала трёхмерный шутер с реалистичной графикой — на это ушло восемь часов и $550
ИИ научился писать целые операционные системы: Anthropic представила мощнейшие Claude Fable 5.2 и Mythos 5.2
Google открыла доступ к своему самому мощному ИИ и показала, как Gemini 4 Carbon управляет роем ИИ-агентов
Reddit запустит ИИ в пользовательские обсуждения товаров — чтобы превратить их в полноценные обзоры
Масштабное обновление продуктов Adobe: вездесущие ИИ-агенты и другие инструменты на базе ИИ
Материалы по теме
Россияне и другие серые подписчики Claude принесли Anthropic до $2,3 млрд — но им всё равно закрывают доступ к ИИ

Россияне и другие серые подписчики Claude принесли Anthropic до $2,3 млрд — но им всё равно закрывают доступ к ИИ

Claude Fable 5.2 по одному запросу сгенерировала трёхмерный шутер с реалистичной графикой — на это ушло восемь часов и $550

Claude Fable 5.2 по одному запросу сгенерировала трёхмерный шутер с реалистичной графикой — на это ушло восемь часов и $550

ИИ научился писать целые операционные системы: Anthropic представила мощнейшие Claude Fable 5.2 и Mythos 5.2

ИИ научился писать целые операционные системы: Anthropic представила мощнейшие Claude Fable 5.2 и Mythos 5.2

Google открыла доступ к своему самому мощному ИИ и показала, как Gemini 4 Carbon управляет роем ИИ-агентов

Google открыла доступ к своему самому мощному ИИ и показала, как Gemini 4 Carbon управляет роем ИИ-агентов

Reddit запустит ИИ в пользовательские обсуждения товаров — чтобы превратить их в полноценные обзоры

Reddit запустит ИИ в пользовательские обсуждения товаров — чтобы превратить их в полноценные обзоры

Масштабное обновление продуктов Adobe: вездесущие ИИ-агенты и другие инструменты на базе ИИ

Масштабное обновление продуктов Adobe: вездесущие ИИ-агенты и другие инструменты на базе ИИ

Теги: claude, anthropic, ии
claude, anthropic, ии
← В прошлое

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
OpenAI и Anthropic начали блокировать пользователей за реверс-инжиринг с помощью ИИ
Интрижка Хуанга помогла организовать поставки в Китай чипов Nvidia на $7,5 млрд
США испытали первого в мире робота-космостроителя — на орбите он сам собрал ферму для радара
Россияне и другие серые подписчики Claude принесли Anthropic до $2,3 млрд — но им всё равно закрывают доступ к ИИ
Минцифры объяснило, для чего может забрать каждый десятый сервер российских дата-центров
Anthropic решила потягаться с Google и Microsoft — Claude получил набор инструментов для офисной работы 3 мин.
OpenAI создала аварийный выключатель для особо опасных и непослушных ИИ-моделей 14 мин.
Google открыла доступ к своему самому мощному ИИ и показала, как Gemini 4 Carbon управляет роем ИИ-агентов 27 мин.
Nintendo закрыла брешь для взлома Switch 2 — хакеры вернулись к тому, с чего начинали 2 ч.
Дыра в iOS позволила приложениям подглядывать за чужими файлами — под угрозой ключи криптокошельков 2 ч.
Reddit запустит ИИ в пользовательские обсуждения товаров — чтобы превратить их в полноценные обзоры 2 ч.
Rockstar подтвердила, что GTA VI «нацелена» на 30 кадров/с, а PS5 Pro получит эксклюзивную трассировку лучей 3 ч.
Масштабное обновление продуктов Adobe: вездесущие ИИ-агенты и другие инструменты на базе ИИ 3 ч.
Anthropic определилась, почем будет продавать акции — двухтриллионное IPO сдулось до $1,4 трлн 4 ч.
Доступ более чем к 97 % данных Yandex Cloud восстановлен, по умолчанию включено резервное копирование 4 ч.
Раскрыт мировой заговор источников бесперебойного питания — они синхронно раскачивают энергосистемы планеты 19 мин.
MSI представила флагманский 34-дюймовый монитор MEG X — Penta Tandem OLEC 5-го поколения, 360 Гц и встроенный ИИ-чип 2 ч.
В Китае установили мировой рекорд дальности передачи данных по оптоволокну с полой сердцевиной 3 ч.
Ring представила летающую камеру видеонаблюдения для дома за $250 и робота-патрульного для офиса за $1000 3 ч.
Seagate снова объединила SSD и HDD — представлен внешний накопитель FireCuda Forge 4 ч.
SoftBank и партнёры инвестируют $1,85 миллиарда в ИИ-инфраструктуру Малайзии 4 ч.
«Яндекс» признался, что безвозвратно потерял меньше 3 % данных клиентов Yandex Cloud 5 ч.
Норвегия приостановила приём заявок на подключение новых ЦОД к энергосети 5 ч.
«Безумный заказ» Маска: Terafab намерена закупить в Японии огромное количество оборудования для выпуска чипов 6 ч.
Anthropic потратит $3,4 млрд на газовые генераторы для ЦОД мощностью 1,7 ГВт 6 ч.