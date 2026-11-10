Anthropic решила потягаться с Google и Microsoft — Claude получил набор инструментов для офисной работы

Компания Anthropic представила три новых ИИ-инструмента для офисной работы: Claude Meetings, Claude Sheets и Claude Whiteboards. Они позволяют автоматизировать проведение совещаний, совместное редактирование таблиц и другие офисные задачи.

Claude Meetings способен присоединяться к рабочим встречам, делать заметки и запоминать обсуждаемые вопросы. Claude Sheets предназначен для совместной работы с электронными таблицами, а Claude Whiteboards позволяет командам размещать и структурировать идеи на общей интерактивной доске.

Кроме того, новые инструменты дают возможность превращать презентации в короткие пояснительные видеоролики продолжительностью около одной минуты. Все три продукта доступны в бета-версии, однако Meetings пока ограничен подписками Teams и Enterprise, тогда как Sheets и Whiteboards предоставляются пользователям платных тарифов.

Одновременно Anthropic объявила о полноценном запуске Claude Data, ранее известного как Claude Dashboards. Инструмент, находившийся в бета-версии с октября, теперь доступен всем пользователям платных подписок. Компания также представила интерактивные коннекторы, позволяющие открывать сторонние приложения непосредственно внутри Claude.

Пользователи смогут работать со встроенным редактором PDF от Adobe и отслеживать маркетинговые кампании в HubSpot, не переключаясь между вкладками браузера. Ранее Anthropic запустила каталог инструментов на базе Model Context Protocol, в котором уже представлено более 9000 подключаемых расширений.

По словам Николаса Лина (Nicholas Lin), занимающегося развитием продуктов Anthropic, компания планирует распространить изменения, которые Claude Code привнёс в работу программистов, и на другие профессии. В разговоре с изданием The Verge он отметил, что внедрение ИИ среди сотрудников без технической подготовки по-прежнему сопровождается множеством сложностей. Поэтому Anthropic поставила перед собой задачу сделать рабочие инструменты доступнее непосредственно из интерфейса Claude.

Новые продукты появились на фоне конкуренции с Google и OpenAI, которые также развивают ИИ-инструменты для офисных задач. Gemini уже может присоединяться к совещаниям и делать заметки в режиме реального времени, а ChatGPT предлагает аналогичные возможности через функции под названием «Запись».