Сегодня 11 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation PlayStation отменила кооперативный боеви...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

PlayStation отменила кооперативный боевик Fairgames — разработчиков не уволят, но и новые игры делать не дадут

Многопользовательский шутер про ограбления Fairgames от разработчиков из канадской Haven Interactive Studios присоединился к списку закрытых игр-сервисов Sony Interactive Entertainment ещё до релиза.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Напомним, Fairgames была представлена в мае 2023 года и с тех пор на публике не появлялась, однако текущей осенью засветилась в закрытом тестировании под подставным названием (Project Espresso).

Как сообщил репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) в эксклюзивном материале издания, в результате испытаний PlayStation решила отменить Fairgames. Увольнений не будет, но студию переведут на поддержку других команд.

Недавнее тестирование Fairgames не оправдало надежд PlayStation

Недавнее тестирование Fairgames не оправдало надежд PlayStation

Глава игр-сервисов PlayStation Studios Шон Декер (Sean Decker) и руководитель производства Джон Дойл (John Doyle) в обращении к сотрудникам признали, что недавнее тестирование Fairgames не достигло поставленных целей.

«Учитывая также непростую рыночную ситуацию для игр в жанре PvP-шутеров, мы приняли непростое решение о прекращении разработки», — объяснили Декер и Дойл во внутреннем письме.

Fairgames создавалась для PC и PS5. С момента изначального анонса игру неоднократно перерабатывали — проект готовился к повторной презентации под другим названием (предположительно Break In), но судьба распорядилась иначе.

Инициатива PlayStation по развитию игр-сервисов, в рамках которой к 2026 году должно было выйти 12 проектов, оказалась по большей части провальной:

  • проект Bluepoint Games по God of War — отменён, а сама студия закрыта;
  • неанонсированная разработка Bend Studio — отменена;
  • ответвление Destiny под кодовым названием Payback от Bungie — отменена;
  • условно-бесплатный научно-фантастический онлайновый шутер Destiny 2 от Bungie — поддержка прекращена, но не совсем;
  • новая Twisted Metal от Firesprite (Horizon Call of the Mountain) — отменена;
  • мультиплеерная Spider-Man: The Great Web от Insomniac Games — отменена;
  • многопользовательская The Last of Us Online от Naughty Dog — отменена;
  • кооперативный онлайн-экшен в фэнтезийном Лондоне от London Studio — отменён, а сама студия закрыта;
  • Fairgames — отменена, а Haven Interactive Studios стала студией поддержки;
  • командный геройский шутер Concord от Firewalk Studios — закрыт через неделю после выпуска, студию расформировали;
  • студия Dark Outlaw Games — закрыта вместе с дебютной игрой;
  • Horizon Hunters Gathering — в разработке, но на грани отмены;
  • Marathon — всё ещё в строю;
  • Helldivers 2 — единственный успех инициативы.
Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про playstation

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Эксклюзивы PlayStation вернулись: Sony стала маркировать главные игры PS5 знаком PlayStation Exclusive
Бывший босс PlayStation объяснил, почему спустя 11 лет Sony так и не выпустила ни ремейк, ни сиквел Bloodborne
Исследование показало, как большие компании последние 26 лет убивали игровые студии
«Я даже не злюсь, это великолепно»: первой «AAA-игрой» Devolver оказался грандиозный автобаттлер All Army Attack
Nintendo закрыла брешь для взлома Switch 2 — хакеры вернулись к тому, с чего начинали
Rockstar подтвердила, что GTA VI «нацелена» на 30 кадров/с, а PS5 Pro получит эксклюзивную трассировку лучей
Материалы по теме
Эксклюзивы PlayStation вернулись: Sony стала маркировать главные игры PS5 знаком PlayStation Exclusive

Эксклюзивы PlayStation вернулись: Sony стала маркировать главные игры PS5 знаком PlayStation Exclusive

Бывший босс PlayStation объяснил, почему спустя 11 лет Sony так и не выпустила ни ремейк, ни сиквел Bloodborne

Бывший босс PlayStation объяснил, почему спустя 11 лет Sony так и не выпустила ни ремейк, ни сиквел Bloodborne

Исследование показало, как большие компании последние 26 лет убивали игровые студии

Исследование показало, как большие компании последние 26 лет убивали игровые студии

«Я даже не злюсь, это великолепно»: первой «AAA-игрой» Devolver оказался грандиозный автобаттлер All Army Attack

«Я даже не злюсь, это великолепно»: первой «AAA-игрой» Devolver оказался грандиозный автобаттлер All Army Attack

Nintendo закрыла брешь для взлома Switch 2 — хакеры вернулись к тому, с чего начинали

Nintendo закрыла брешь для взлома Switch 2 — хакеры вернулись к тому, с чего начинали

Rockstar подтвердила, что GTA VI «нацелена» на 30 кадров/с, а PS5 Pro получит эксклюзивную трассировку лучей

Rockstar подтвердила, что GTA VI «нацелена» на 30 кадров/с, а PS5 Pro получит эксклюзивную трассировку лучей

Теги: fairgames, haven interactive studios, sony interactive entertainment, шутер
fairgames, haven interactive studios, sony interactive entertainment, шутер
← В прошлое

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
AMD объявила о начале поставок первых чипов на Zen 6 — они оказались вдвое быстрее Zen 5 в ряде тестов
США испытали первого в мире робота-космостроителя — на орбите он сам собрал ферму для радара
Австралийцы первыми в мире установили в обычном ЦОД квантовый компьютер на спиновых кубитах
Anthropic определилась, почем будет продавать акции — двухтриллионное IPO сдулось до $1,4 трлн
Anthropic решила потягаться с Google и Microsoft — Claude получил набор инструментов для офисной работы
PlayStation отменила кооперативный боевик Fairgames — разработчиков не уволят, но и новые игры делать не дадут 52 мин.
Создатели Cyanogen готовят Linux, напичканный ИИ — новая ОС Kora объединит разные нейросети 10 ч.
Пользователи Windows 11 преждевременно обрадовались новому редактору реестра — Microsoft внесла ясность 11 ч.
Без CUDA никуда? Конкурентное преимущество NVIDIA в сфере ПО для ИИ сходит на нет 12 ч.
«Я даже не злюсь, это великолепно»: первой «AAA-игрой» Devolver оказался грандиозный автобаттлер All Army Attack 12 ч.
OpenAI создала аварийный выключатель для особо опасных и непослушных ИИ-моделей 13 ч.
Google открыла доступ к своему самому мощному ИИ и показала, как Gemini 4 Carbon управляет роем ИИ-агентов 13 ч.
Nintendo закрыла брешь для взлома Switch 2 — хакеры вернулись к тому, с чего начинали 14 ч.
Дыра в iOS позволила приложениям подглядывать за чужими файлами — под угрозой ключи криптокошельков 14 ч.
Reddit запустит ИИ в пользовательские обсуждения товаров — чтобы превратить их в полноценные обзоры 15 ч.
Похождения Хуанга могут обернуться подарком для AMD — Nvidia рискует сократить заказы на чипы 32 мин.
OpenAI взяла на себя новые обязательства, направленные на граждан, живущих около её ЦОД 2 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование ASUS ExpertCenter P400 AiO (P470VA): производительный моноблок бизнес-класса 9 ч.
Новая статья: Обзор компактной камеры Fujifilm X half: победа «вайба» над здравым смыслом? 11 ч.
Будущие Ryzen получат 12 ядер и много кеша на одном кристалле — AMD раскрыла подробности архитектуры Zen 6 12 ч.
Раскрыт мировой заговор источников бесперебойного питания — они синхронно раскачивают энергосистемы планеты 13 ч.
MSI представила флагманский 34-дюймовый монитор MEG X — Penta Tandem OLEC 5-го поколения, 360 Гц и встроенный ИИ-чип 14 ч.
В Китае установили мировой рекорд дальности передачи данных по оптоволокну с полой сердцевиной 16 ч.
Ring представила летающую камеру видеонаблюдения для дома за $250 и робота-патрульного для офиса за $1000 16 ч.
Seagate снова объединила SSD и HDD — представлен внешний накопитель FireCuda Forge 16 ч.