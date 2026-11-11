PlayStation отменила кооперативный боевик Fairgames — разработчиков не уволят, но и новые игры делать не дадут

Многопользовательский шутер про ограбления Fairgames от разработчиков из канадской Haven Interactive Studios присоединился к списку закрытых игр-сервисов Sony Interactive Entertainment ещё до релиза.
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Напомним, Fairgames была представлена в мае 2023 года и с тех пор на публике не появлялась, однако текущей осенью засветилась в закрытом тестировании под подставным названием (Project Espresso).
Как сообщил репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) в эксклюзивном материале издания, в результате испытаний PlayStation решила отменить Fairgames. Увольнений не будет, но студию переведут на поддержку других команд.
Глава игр-сервисов PlayStation Studios Шон Декер (Sean Decker) и руководитель производства Джон Дойл (John Doyle) в обращении к сотрудникам признали, что недавнее тестирование Fairgames не достигло поставленных целей.
«Учитывая также непростую рыночную ситуацию для игр в жанре PvP-шутеров, мы приняли непростое решение о прекращении разработки», — объяснили Декер и Дойл во внутреннем письме.
Fairgames создавалась для PC и PS5. С момента изначального анонса игру неоднократно перерабатывали — проект готовился к повторной презентации под другим названием (предположительно Break In), но судьба распорядилась иначе.
Инициатива PlayStation по развитию игр-сервисов, в рамках которой к 2026 году должно было выйти 12 проектов, оказалась по большей части провальной:
- проект Bluepoint Games по God of War — отменён, а сама студия закрыта;
- неанонсированная разработка Bend Studio — отменена;
- ответвление Destiny под кодовым названием Payback от Bungie — отменена;
- условно-бесплатный научно-фантастический онлайновый шутер Destiny 2 от Bungie — поддержка прекращена, но не совсем;
- новая Twisted Metal от Firesprite (Horizon Call of the Mountain) — отменена;
- мультиплеерная Spider-Man: The Great Web от Insomniac Games — отменена;
- многопользовательская The Last of Us Online от Naughty Dog — отменена;
- кооперативный онлайн-экшен в фэнтезийном Лондоне от London Studio — отменён, а сама студия закрыта;
- Fairgames — отменена, а Haven Interactive Studios стала студией поддержки;
- командный геройский шутер Concord от Firewalk Studios — закрыт через неделю после выпуска, студию расформировали;
- студия Dark Outlaw Games — закрыта вместе с дебютной игрой;
- Horizon Hunters Gathering — в разработке, но на грани отмены;
- Marathon — всё ещё в строю;
- Helldivers 2 — единственный успех инициативы.
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