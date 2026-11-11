PlayStation отменила кооперативный боевик Fairgames — разработчиков не уволят, но и новые игры делать не дадут

Многопользовательский шутер про ограбления Fairgames от разработчиков из канадской Haven Interactive Studios присоединился к списку закрытых игр-сервисов Sony Interactive Entertainment ещё до релиза.

Напомним, Fairgames была представлена в мае 2023 года и с тех пор на публике не появлялась, однако текущей осенью засветилась в закрытом тестировании под подставным названием (Project Espresso).

Как сообщил репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) в эксклюзивном материале издания, в результате испытаний PlayStation решила отменить Fairgames. Увольнений не будет, но студию переведут на поддержку других команд.

Глава игр-сервисов PlayStation Studios Шон Декер (Sean Decker) и руководитель производства Джон Дойл (John Doyle) в обращении к сотрудникам признали, что недавнее тестирование Fairgames не достигло поставленных целей.

«Учитывая также непростую рыночную ситуацию для игр в жанре PvP-шутеров, мы приняли непростое решение о прекращении разработки», — объяснили Декер и Дойл во внутреннем письме.

Fairgames создавалась для PC и PS5. С момента изначального анонса игру неоднократно перерабатывали — проект готовился к повторной презентации под другим названием (предположительно Break In), но судьба распорядилась иначе.

Инициатива PlayStation по развитию игр-сервисов, в рамках которой к 2026 году должно было выйти 12 проектов, оказалась по большей части провальной: