Терпение Sony подошло к концу: Bungie анонсировала финальное обновление для Destiny 2

Условно-бесплатный научно-фантастический онлайновый шутер Destiny 2 от принадлежащей Sony американской студии Bungie не оправдал надежд японской корпорации и уже скоро останется без активной поддержки разработчиков.

Источник изображений: Bungie

Как стало известно, последнее запланированное для Destiny 2 обновление выйдет 9 июня и принесёт с собой ряд востребованных улучшений, знакомые фанатам режимы и небольшие сюжетные элементы.

После завершения активной поддержки Destiny 2 вслед за оригинальной Destiny останется доступна на всех целевых платформах. Многие изменения в финальном патче направлены на то, чтобы в игру было приятно вернуться.

В Bungie подчеркнули, что «хотя наша любовь к Destiny 2 никуда не делась», после аддона The Final Shape команде стало ясно: настало время двигаться дальше. Вероятно, речь про снижение количества активных игроков.

Студия мотивировала окончание поддержки Destiny 2 началом нового путешествия: «По мере того, как наше внимание смещается в сторону нового начала для Bungie, мы приступаем к инкубированию наших следующих игр».

«Мы гордимся Destiny 2, какое место она заняла и какое наследие оставила. <...> Невероятно благодарны всем, кто совершил это путешествие вместе с нами. От глубины души спасибо вам. Увидимся среди звёзд», — пожелали в студии.

Destiny 2 дебютировала в сентябре 2017 года и к настоящему моменту доступна на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. На релизе игра продавалась за $60, но осенью 2019-го стала условно-бесплатной.

Теги: destiny 2, bungie, sony interactive entertainment, шутер
