Sony разочаровалась в Destiny 2 и признала обесценение активов Bungie

Японская корпорация Sony в рамках отчёта за второй квартал текущего финансового года посетовала на неудовлетворительные результаты условно-бесплатного онлайнового шутера Destiny 2 от принадлежащей ей студии Bungie.

Как стало известно, выручка сегмента игр и сервисов за второй квартал составила 1,11 трлн иен ($7,19 млрд), что на 3,7 % лучше показателя 2024 года, а операционная прибыль просела на 13,2 % до 120,4 млрд иен ($783 млн).

По словам финансового директора Sony Лин Тао (Lin Tao), падение операционной прибыли связано в том числе со списанием 31,5 млрд иен (около $204,8 млн) из-за обесценения части активов Bungie.

Тао подчеркнула, что за прошедший квартал Destiny 2 не показала того уровня продаж и вовлечённости игроков, на который рассчитывали в Sony при покупке Bungie уже более трёх лет назад.

«Мы продолжим вносить улучшения, а пока пересмотрели бизнес-прогноз в сторону понижения и зафиксировали убыток от обесценения части активов Bungie», — заявила Тао во время разговора с инвесторами.

Помимо поддержки Destiny 2, в Bungie заняты разработкой научно-фантастического PvP-шутера Marathon для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Хотя игра ещё не вышла, дела у неё тоже идут неважно.

Marathon должна была выйти 23 сентября, однако на фоне смешанных отзывов о закрытой «альфе» и скандала с кражей художественных элементов релиз решили отложить. Премьеру планируют провести до 1 апреля 2026 года.