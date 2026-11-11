OpenAI ускорилась, пока Anthropic замедлилась: выручка взлетела почти втрое, а маржа стала менее отрицательной

По данным сетевых источников, выручка OpenAI за квартал впервые достигла $10 млрд. Такого результата удалось добиться в предыдущей четверти года, которая закончилась в сентябре. Рост выручки обусловлен высоким спросом на новейшие ИИ-модели компании.

Выручка OpenAI в третьем квартале нынешнего года выросла на 50 % по сравнению с предыдущим трёхмесячным отрезком и почти втрое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили осведомлённые источники, пожелавшие сохранить анонимность, поскольку данная информация не предназначена для публичного распространения — компания пока не вышла на биржу и не должна публично отчитываться о своих квартальных показателях.

Финансовые результаты по итогам квартала OpenAI представила инвесторам во время проведённой на этой неделе встречи в формате видеоконференции. В ней приняли участие президент OpenAI Грег Брокман (Greg Brockman), финансовый директор Сара Фрайар (Sarah Friar) и глава продуктового направления Тибо Сотто (Thibault Sottiaux). В ходе беседы с инвесторами было сказано, что скорректированная операционная маржа OpenAI стала менее отрицательной: показатель изменился с -150 % во втором квартале до -109 % в третьем квартале. Представители компании также сообщили, что по состоянию на конец сентября выручка OpenAI в годовом исчислении составляла примерно $50 млрд.

После того, как ранее в этом году OpenAI по некоторым показателям отстала от своего конкурента в лице Anthropic, компания вновь сумела набрать обороты, чему способствовал запуск новых ИИ-моделей, снижение цен и более пристальное внимание к сегменту ИИ-агентов, которые позволяют клиентам автоматизировать разные процессы.

Бизнес OpenAI демонстрирует признаки ускорения как раз в тот момент, когда рост выручки Anthropic начал замедляться. По итогам третьего квартала объём выручки Anthropic составил около $17 млрд. Темпы роста по сравнению со вторым кварталом замедлились примерно до 47 %, тогда как за предыдущий трёхмесячный отрезок этот показатель был равен 140 %. Отмечается, что OpenAI и Anthropic по-разному рассчитывают показатель выручки.

OpenAI находится в процессе завершения очередного раунда финансирования при оценке рыночной стоимости компании в $1,25 трлн. При этом разработчик ChatGPT отложил выход на биржу до следующего года. По данным источника, компания уже привлекла $11 млрд инвестиций в рамках нынешнего раунда финансирования. Anthropic рассчитывает на оценку в $1,4 трлн при публичном размещении акций, которое запланировано на конец этого месяца.