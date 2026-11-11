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Санкции США дали трещину: китайские университеты, связанные с военными, находят пути к ограниченным чипам Nvidia

Китайский Северо-Западный политехнический университет приобрёл пару ускорителей искусственного интеллекта Nvidia H200, несмотря на то, что он находится в «чёрном списке» экспорта. Таким образом, у Вашингтона до сих пор остаются пробелы в ограничениях доступа Китая к передовым технологиям.

Источник изображений: nvidia.com

Источник изображений: nvidia.com

Информация о закупках обнаружилась на сайте университета, входящего в число семи элитных китайских вузов, тесно связанных с оборонным сектором, — в октябре он приобрёл два ускорителя Nvidia H200 за 874 700 юаней ($123 000). Оборудование было закуплено для нужд школы менеджмента через компанию Shaanxi Bosuan Network Technology, а не напрямую у Nvidia. Ускоритель модели H200 отличает высокая производительность, он предназначается для обучения и инференса (запуска) передовых ИИ-моделей. На его экспорт требуется специальная лицензия США, в выдаче которой организациям из чёрного списка обычно отказывают, и Северо-Западный политехнический университет относится к таким организациям.

В текущем году университет заключил с китайскими компаниями пять контрактов на аренду вычислительных мощностей, что также обеспечило ему доступ к ускорителям H200 и другим мощным чипам Nvidia. Вуз проводит исследования в области военной авиации, ракетной техники и спутников. В 2001 году минторг США внёс его в чёрный список; в 2019 году ограничения были ужесточены: теперь при рассмотрении заявок на экспорт в адрес университета действует презумпция отказа.

Проведённый Reuters анализ 26 документов о закупках и корпоративной отчётности в Китае за текущий год показал, что университеты и научно-исследовательские институты приобретают у местных поставщиков оборудование Nvidia, экспорт которого из США ограничен, или арендуют доступ к вычислительным ресурсам на основе таких чипов. Некоторые из этих организаций тесно связаны с оборонной промышленностью или военными исследованиями Китая.

В январе администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) начала в индивидуальном порядке выдавать разрешения на экспорт ускорителей Nvidia H200 в Китай. Но действие чёрного списка, в котором находится Северо-Западный политехнический университет это не отменило — введённые в январе правила лицензирования предусматривают меры, призванные предотвратить удалённый доступ к таким чипам со стороны организаций из списка и конечных пользователей, связанных с военными структурами.

В январе факультет кибербезопасности университета заключил два семимесячных контракта на доступ к серверам, каждый из которых оснащён восемью ускорителями Nvidia H200. Контракты на 441 700 ($66 211) и 441 000 ($66 106) юаней предусматривали доработку моделей ИИ и их обучение с использованием методов обучения с подкреплением. Был арендован доступ к серверам, оснащённым восемью чипами Nvidia A100 и восемью A800 — экспорт этих моделей в Китай запрещён, хотя H200 является более мощной. В апреле другое подразделение вуза приобрело вычислительные услуги, для которых требовались не менее 24 единиц A100; стоимость контракта, предусматривающего моделирование в области механики конструкций и гидрогазодинамики, составила 375 000 юаней ($56 213).

Контракты достались нескольким малоизвестным китайским поставщикам технологического оборудования — информация и происхождении оборудования и о предшествующей эксплуатации серверов в документации представлена скудно. При этом, по закону государственные организации обязаны проверять способность поставщиков выполнить заказ, прежде чем объявлять их победителями тендеров и подписывать контракты.

В сентябре Шэньчжэньский университет приобрёл три находящихся под ограничениями процессора H100 за 769 800 юаней ($115 393,02). Уханьский технологический университет в июне закупил сервер с чипом H100 за 355 000 юаней ($53 214,50) и четыре чипа A100 в рамках сделки стоимостью 344 000 юаней ($51 565,60). Входящий в семёрку оборонных вузов Пекинский университет аэронавтики и астронавтики в апреле приобрёл четыре A800 за 489 000 юаней ($73 301,10). Известно также о поставщиках, отобранных для предоставления вычислительных мощностей на базе Nvidia H800 и A800 Университету Китайской академии наук — стоимость доступа оценивается в 10 юаней ($1,50) за «чипо-час». В январе также некое государственное учреждение в Шэньчжэне заключило контракт на поставку шести A100 на сумму 484 800 юаней ($72 671,52).

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Теги: nvidia, китай, санкции
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