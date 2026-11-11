Сегодня 11 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Операционные системы Microsoft прекратила поддержку Windows 1...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft прекратила поддержку Windows 11 23H2, выпустив последний патч безопасности

Microsoft официально прекратила поддержку Windows 11 23H2 — обновление безопасности KB5131087 стало последним для данной версии ОС. Версия 23H2 вышла в октябре 2023 года и получала обновления безопасности в течение трёх лет. Ранее Microsoft прекратила поддержку Windows 11 23H2 для профессиональной и домашней редакций, теперь это затронуло корпоративные версии Enterprise и Education с расширенным жизненным циклом в 36 месяцев.

Источник изображения: Sunrise King / unsplash.com

Источник изображения: Sunrise King / unsplash.com

«Windows 11 23H2 в редакциях Enterprise и Education достигла окончания обновлений. Обновление безопасности от ноября 2026 года стало последним для этих редакций. Устройства под управлением этих версий ОС перестанут получать ежемесячные обновления безопасности, содержащие защиту от новейших угроз», — предупредили в Microsoft.

Пользователям ПК под Windows 11 23H2 рекомендовали перейти на поддерживаемую версию ОС. В настоящее время активную поддержку, в том числе функциональные обновления и обновления безопасности, получают версии Windows 11 24H2, 25H2 и 26H1; пользователям домашней и профессиональной редакций возможность обновления до более новой версии ОС была предложена ранее.

Для редакций Enterprise и Education может потребоваться вмешательство специалистов, если переход на новую версию ещё не был выполнен. Большинство использующих эти редакции организаций и учебных заведений к настоящему моменту уже должны были запустить процесс обновления до более актуальной версии Windows 11.

Microsoft традиционно обеспечивает два года обновлений безопасности для потребительских редакций Windows 11 и три года — коммерческих. Это означает, что 25H2 будет получать обновления для домашней и профессиональной редакций ещё один год, а Enterprise и Education — два года. Единственными исключениями из правила являются специальные редакции Windows 11 — LTSC и IoT. Соответственно, коммерческие редакции Windows 11 26H2 будут получать поддержку до 2029 года.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про операционные системы

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Пользователи Windows 11 преждевременно обрадовались новому редактору реестра — Microsoft внесла ясность
Microsoft готовит Windows 11 27H2 — крупное обновление системы
Microsoft открыла Windows 11 26H2 для большинства совместимых ПК — обновиться можно даже с Windows 10
Microsoft устранила более тысячи уязвимостей в очередном вторничном пакете обновлений
Создатели Cyanogen готовят Linux, напичканный ИИ — новая ОС Kora объединит разные нейросети
Apple заверила, что не собирается объединять macOS и iPadOS — хотя они и сближаются
Материалы по теме
Пользователи Windows 11 преждевременно обрадовались новому редактору реестра — Microsoft внесла ясность

Пользователи Windows 11 преждевременно обрадовались новому редактору реестра — Microsoft внесла ясность

Microsoft готовит Windows 11 27H2 — крупное обновление системы

Microsoft готовит Windows 11 27H2 — крупное обновление системы

Microsoft открыла Windows 11 26H2 для большинства совместимых ПК — обновиться можно даже с Windows 10

Microsoft открыла Windows 11 26H2 для большинства совместимых ПК — обновиться можно даже с Windows 10

Microsoft устранила более тысячи уязвимостей в очередном вторничном пакете обновлений

Microsoft устранила более тысячи уязвимостей в очередном вторничном пакете обновлений

Создатели Cyanogen готовят Linux, напичканный ИИ — новая ОС Kora объединит разные нейросети

Создатели Cyanogen готовят Linux, напичканный ИИ — новая ОС Kora объединит разные нейросети

Apple заверила, что не собирается объединять macOS и iPadOS — хотя они и сближаются

Apple заверила, что не собирается объединять macOS и iPadOS — хотя они и сближаются

Теги: microsoft, windows, операционная система, поддержка
microsoft, windows, операционная система, поддержка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Санкции США дали трещину: китайские университеты, связанные с военными, находят пути к ограниченным чипам Nvidia
OpenAI и Anthropic начали блокировать пользователей за реверс-инжиринг с помощью ИИ
65 миллионов проданных копий, тысячи модов и народная любовь: легендарной The Elder Scrolls V: Skyrim исполнилось 15 лет
Claude Fable 5.2 по одному запросу сгенерировала трёхмерный шутер с реалистичной графикой — на это ушло восемь часов и $550
США испытали первого в мире робота-космостроителя — на орбите он сам собрал ферму для радара
Уволенные Xbox разработчики Doom: The Dark Ages объединились в студию Hidden Horses для создания адреналинового шутера старой школы 9 мин.
Россиянам перекроют доступ к Claude: Anthropic предельно ужесточила региональные ограничения 27 мин.
Microsoft прекратила поддержку Windows 11 23H2, выпустив последний патч безопасности 2 ч.
Apple объявила о закрытии форума поддержки — он уже перешёл в режим чтения 2 ч.
«Базис» представил безопасную платформу для хранения и проверки компонентов ПО 2 ч.
Руководство My.Games выкупит компанию благодаря деньгам из ОАЭ 5 ч.
Microsoft устранила более тысячи уязвимостей в очередном вторничном пакете обновлений 5 ч.
Ностальгия всё ещё в моде: ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time установил рекорд скорости продаж для эксклюзивов Nintendo Switch 2 8 ч.
Бывший разработчик GTA VI и Red Dead Redemption 2 раскрыл секрет успеха Rockstar Games 8 ч.
Microsoft наконец выпустила универсальный аналог DLSS — он работает на Asus ROG Ally X и некоторых ПК 9 ч.
Учёные придумали капельное охлаждение процессоров — оно сбивает температуру на 17 °C за 15 секунд 29 мин.
SpaceX создаёт собственную ИИ-стойку на чипах Nvidia Vera Rubin — чтобы отправить её в космос 60 мин.
PlayStation 5 стала восьмой самой продаваемой консолью в истории — поставки превысили 100 млн 2 ч.
«А что, если бы у вас было время?»: Nothing снова дразнит загадочным ИИ-гаджетом 2 ч.
SpaceXAI планирует построить в Техасе ЦОД и газовую электростанцию за $24 миллиарда 2 ч.
Microsoft призывает Трампа отказаться от запрета на китайские трансиверы, без которых нет смысла строить ИИ ЦОД 3 ч.
Google купила у Crusoe площадку Project Jade для ИИ ЦОД мощностью 1,8 ГВт 3 ч.
Firebird AI построит в Казахстане ИИ ЦОД мощностью 480 МВт в рамках проекта Data Center Valley 3 ч.
Коллективный иск к NVIDIA и Дженсену Хуангу уронил капитализацию компании на $429 млрд за два дня 4 ч.
Десятидолларовый чип превратил человеческую руку в тачпад для смарт-часов 5 ч.