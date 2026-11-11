Microsoft прекратила поддержку Windows 11 23H2, выпустив последний патч безопасности

Microsoft официально прекратила поддержку Windows 11 23H2 — обновление безопасности KB5131087 стало последним для данной версии ОС. Версия 23H2 вышла в октябре 2023 года и получала обновления безопасности в течение трёх лет. Ранее Microsoft прекратила поддержку Windows 11 23H2 для профессиональной и домашней редакций, теперь это затронуло корпоративные версии Enterprise и Education с расширенным жизненным циклом в 36 месяцев.

«Windows 11 23H2 в редакциях Enterprise и Education достигла окончания обновлений. Обновление безопасности от ноября 2026 года стало последним для этих редакций. Устройства под управлением этих версий ОС перестанут получать ежемесячные обновления безопасности, содержащие защиту от новейших угроз», — предупредили в Microsoft.

Пользователям ПК под Windows 11 23H2 рекомендовали перейти на поддерживаемую версию ОС. В настоящее время активную поддержку, в том числе функциональные обновления и обновления безопасности, получают версии Windows 11 24H2, 25H2 и 26H1; пользователям домашней и профессиональной редакций возможность обновления до более новой версии ОС была предложена ранее.

Для редакций Enterprise и Education может потребоваться вмешательство специалистов, если переход на новую версию ещё не был выполнен. Большинство использующих эти редакции организаций и учебных заведений к настоящему моменту уже должны были запустить процесс обновления до более актуальной версии Windows 11.

Microsoft традиционно обеспечивает два года обновлений безопасности для потребительских редакций Windows 11 и три года — коммерческих. Это означает, что 25H2 будет получать обновления для домашней и профессиональной редакций ещё один год, а Enterprise и Education — два года. Единственными исключениями из правила являются специальные редакции Windows 11 — LTSC и IoT. Соответственно, коммерческие редакции Windows 11 26H2 будут получать поддержку до 2029 года.