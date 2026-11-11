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Россиянам перекроют доступ к Claude: Anthropic предельно ужесточила региональные ограничения

12 ноября вступает в силу новая «Политика в отношении поддерживаемых регионов» (Supported Regions Policy) от компании Anthropic. Компания в официальном документе определила категории пользователей, которым запрещён доступ к сервису. Запрет распространяется на российских пользователей и тех, кто на российские компании работает.

Источник изображений: Anthropic

Источник изображений: Anthropic

Новая политика Anthropic распространяется на Claude.ai, Claude Code, Cowork, официальный API, а также на модели, предоставляемые через облачные платформы и авторизованных реселлеров. Доступ через AWS Bedrock также не позволяет обойти эти ограничения. Ключевое изменение заключается в том, что критерии оценки теперь охватывают не только способ доступа, но и три других аспекта: физическое местонахождение пользователя, место регистрации компании и то, кто фактически осуществляет контроль над ней:

  • Первая категория включает пользователей, физически пребывающих в неподдерживаемых регионах — даже если они работают в международной компании, соответствующей требованиям, но находятся в краткосрочной командировке, им запрещено пользоваться Claude.
  • Вторая категория касается организаций, зарегистрированных или имеющих штаб-квартиру в неподдерживаемых регионах. Использование Claude сотрудниками таких компаний считается нарушением, даже если сами сотрудники в данный момент физически находятся, например, в США.
  • Третья категория касается вопросов капитала и контроля: если организация прямо или косвенно контролируется физическим лицом или компанией из региона, где сервис не поддерживается, её доступ к продукту ограничивается. При этом порог контроля не ограничивается лишь долей владения свыше 50 %.

Новая система мониторинга безопасности хранит данные за 30 дней и выявляет риски на основе поведенческих факторов, таких как часовые пояса, в которых совершаются запросы, и лингвистические особенности. Anthropic сообщила, что в первой половине 2026 года было заблокировано 11,4 млн аккаунтов, а компания получила 398 000 апелляций.

Ранее, в сентябре 2025 года, компания Anthropic запретила использование Claude зарубежным организациям, которые контролируются компаниями из Китая или других регионов, где сервис не поддерживается. Текущие изменения направлены на более чёткое формулирование трёх критериев — местоположение пользователя, юрисдикция компании и характер контроля, — что упрощает применение данных правил на практике.

Ужесточение правил доступа к сервисам Anthropic по времени совпадает с процессом подготовки компании к выходу на биржу. В документе S-1, поданном регуляторам, указано, что за последние девять месяцев 5–7 % выручки поступило от клиентов, которые впоследствии были признаны нарушившими правила. Очистка этого потока доходов, подготовка более «прозрачного» проспекта эмиссии для Уолл-стрит, а также перекрытие каналов утечки ключевых технологий — вот основные причины нынешней волны блокировок аккаунтов.

Для разработчиков ближайшие последствия связаны прежде всего с непрерывностью бизнес-процессов. Командам, использующим API Claude для создания своих продуктов, необходимо оценить, подпадают ли структура их капитала и юрисдикция регистрации под введённые ограничения. Им также следует как можно скорее экспортировать историю промптов и переписок, чтобы подготовиться к возможному переходу на другие платформы.

В долгосрочной перспективе формализация региональных ограничений может ускорить отток части пользователей к другим провайдерам — особенно это касается международных команд со сложной структурой капитала, которым будет трудно пройти проверку на соответствие требованиям. Для самой Anthropic добровольный отказ от «проблемной» выручки может краткосрочно отразиться на финансовых показателях, однако это помогает снизить регуляторные риски в процессе подготовки к IPO.

В масштабах рынка становится все более очевидной тенденция к региональной сегментации доступа к моделям ИИ. Облачные платформы больше не рассматриваются как «буфер», позволяющий обходить ограничения. Это означает, что бизнес-модели, которые ранее получали доступ к Claude через зарубежные юридические лица или сторонних дистрибьюторов, вынуждены проходить через реструктуризацию. Кроме того, рост расходов на соблюдение нормативных требований неизбежно скажется на ценообразовании продуктов и графиках их внедрения у конечных разработчиков приложений.

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Теги: anthropic, запрет, блокировка, политика компании
anthropic, запрет, блокировка, политика компании
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