«Период полураспада» новых ИИ-моделей сжался до полутора месяцев

Время активного использования одной модели искусственного интеллекта сокращается: компании, которые пользуются платными ИИ-сервисами, в среднем работают с одной моделью около четырёх недель. По истечении этого срока они переключаются на новую, стремясь поддерживать конкурентоспособность своих ИИ-агентов или созданного с помощью ИИ программного кода.

Установившаяся тенденция указывает, что «период полураспада» для актуальных моделей ИИ составляет около шести недель, гласит доклад Vercel. После этого интерес к модели и интенсивность её использования снижаются, потому что компании и разработчики переключаются на очередную новинку. В качестве примера приводится модель Anthropic Claude Opus 5.5, которая вышла 22 сентября 2026 года и в первый же полный месяц выбилась в лидеры по объёму затрат.

Анализ транзакций токенов через шлюз Vercel показывает, что клиенты начинают использовать новые модели буквально через несколько дней после их выпуска. Благодаря применению редакторов кода и специализированных программных оболочек переключение среды разработки на новую модель происходит относительно безболезненно. Скорость внедрения в Vercel классифицировали по временным интервалам: 0–14, 15–30 и 31–60 дней. С июня 2026 года установилась тенденция к быстрому начальному внедрению, и к сентябрю почти 17 % клиентов работали с моделями, доступными менее двух недель. Старые модели тоже продолжают использоваться, но уже менее активно — это влечёт и сокращение расходов на токены.

Таким образом, конкурирующие ИИ-платформы регулярно выпускают новые модели, возможность их быстрой смены фактически встроена в среду разработки, и новые системы поначалу используются очень интенсивно, но как только появляется следующая модель, этот интерес угасает. Исходя из этого, в Vercel установили, что «период полураспада» для модели составляет около шести недель. На оказавшуюся лидером по объёму затрат Anthropic Claude Opus 5.5 в первый полный месяц наблюдений пришлись чуть более 14 % всех расходов.

В сегменте платных моделей доминируют решения от Anthropic. Чаще всего используются Sonnet 5.5 (26 %), Haiku 5.5 (22 %), Haiku 4.5 (20 %) и Opus 5.5 (18 %). Присутствует и эффект дублирования: многие компании, вероятно, работают сразу с несколькими моделями. Значительную роль стали играть сервисы для генерации изображений и видео — объёмы затрат на них и уровень внедрения по сравнению с предыдущими месяцами показали рост. Сейчас моделями для генерации видео пользуется каждая шестая занимающаяся ИИ-разработкой компания — ранее этот показатель составлял 10 %. По итогам октября первое место по объёмам затрат среди инструментов для генерации изображений заняла OpenAI GPT-Image-2.5 Sunburst.