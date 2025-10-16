Anthropic выпустила Claude Haiku 4.5 — модель уровня Sonnet 4, но вдвое быстрее и втрое экономичнее

Anthropic выпустила Claude Haiku 4.5 — это новая версия самой простой модели искусственного интеллекта компании. Она даёт ответы на уровне Sonnet 4, утверждает разработчик, но при этом она «втрое дешевле и более чем вдвое быстрее».

В подтверждение своих слов Anthropic привела результаты тестирования: Haiku набрала 73 % в тесте на написание программного кода SWE-Bench Verified и 41 % в тесте Terminal-Bench на навыки работы с командной строкой — оба результата ниже Sonnet 4.5, но сравнимы с Sonnet 4, OpenAI GPT-5 и Google Gemini 2.5. Схожие результаты она показала в тестах на оценку навыков работы с ПО и сервисами, навыков управления компьютером, а также анализа изображений.

Claude Haiku 4.5 уже доступна для работы пользователям всех бесплатных тарифов Anthropic. Она лучше всего подходит для работы с бесплатными продуктами на базе ИИ, уверены в компании, — модель открывает значительные возможности при минимальной нагрузке на сервер. Облегчённая структура позволяет параллельно развёртывать несколько агентов на основе Haiku или использовать её в сочетании с более сложными моделями. Например, мощная Sonnet может осуществлять сложное планирование при решении задач, а субагенты Haiku — выполнять их, привёл пример директор по продуктам Anthropic Майк Кригер (Mike Krieger).

Ещё одним из очевидных сценариев применения новой облегчённой модели обещает стать сервис написания компьютерного кода Claude Code, где чрезвычайно важна высокая скорость работы. Выпуску Claude Haiku 4.5 предшествовали два более крупных релиза Anthropic: в августе компания представила флагманскую Opus 4.1, а в конце сентября дебютировала модель среднего уровня Sonnet 4.5. Предыдущая версия Haiku увидела свет в декабре прошлого года.