Google и Samsung открыли предзаказы на смарт-очки с Android XR — первые обзоры неоднозначны

Google и Samsung открыли предварительные заказы на умные очки Intelligent Eyewear, созданные совместно с производителями оправ Warby Parker и Gentle Monster. Первые испытания показали, что новинки отличаются удобной конструкцией и широкими возможностями Gemini, однако журналисты обнаружили ошибки голосового помощника и задержки при переводе речи. Кроме того, вопросы вызывают автономность и защита конфиденциальности.

Предзаказы стартовали 12 ноября, а продажи начнутся 10 декабря. Warby Parker предлагает три модели стоимостью от $395, Gentle Monster — шесть вариантов от $449. Очки работают на платформе Android XR, оснащены 12-мегапиксельной камерой, микрофонами и динамиками, но лишены встроенного дисплея. Их масса составляет около 41 г, заявленная автономность достигает девяти часов. О планируемом начале предзаказов сообщалось ранее.

Редактор 9to5Google Абнер Ли (Abner Li), который провел с устройством около часа, высоко оценил его конструкцию. По словам журналиста, новинка практически не отличается по ощущениям от обычных очков, несмотря на встроенную электронику. Вес равномерно распределен по оправе, а управление доступно голосом, касаниями дужки и жестами с помощью совместимых умных часов Pixel Watch и Galaxy Watch.

В начале испытания Ли предпочитал сенсорную панель, но постепенно стал чаще обращаться к голосовым командам. Он отметил, что Gemini Live заметно быстрее реагирует на запросы по сравнению с майской демонстрацией. Google сократила задержки и адаптировала ответы помощника для использования в очках. Впрочем, обозреватель признал, что пока не уверен, достаточно ли быстро работает голосовое управление для повседневного использования.

Положительное впечатление на Ли произвела и камера. По его оценке, 12-мегапиксельный сенсор обеспечивает хорошее качество первых снимков, а фотографии быстро передаются на подключенный смартфон. Очки также позволяют записывать видео продолжительностью до 90 секунд. Однако журналист пока не смог полноценно проверить работу встроенных динамиков в качестве замены наушникам.

Обозреватель CNET Скотт Стайн (Scott Stein) испытал окончательные версии очков в демонстрационных пространствах Warby Parker и Gentle Monster в Нью-Йорке. Ему понравились внешний вид оправ и их небольшой вес. По ощущениям устройства напомнили ему современные Ray-Ban Meta✴✴, хотя более тесная интеграция Gemini с сервисами Google потенциально дает новинкам дополнительные возможности.

Особенно Стайна впечатлил автоматический перевод речи. Во время одной из демонстраций несколько роботизированных голов разговаривали на разных языках, а Gemini переводил их высказывания через встроенные динамики. Журналист слушал перевод около десяти минут и отметил, что система иногда допускала небольшие задержки и сбои. Очки также умеют распознавать письменный текст более чем на 70 языках и передавать перевод с учетом интонаций разных собеседников.

В других испытаниях Gemini распознавал продукты на полках, сравнивал товары и отвечал на вопросы о предметах перед камерой. Однако помощник справлялся не со всеми задачами. Иногда он отказывался читать надпись, ссылаясь на слишком большое расстояние, хотя Стайн отчетливо видел текст. В одном случае Gemini ответил «восемь минут» на вопрос о том, стоит ли ждать столик в ресторане 45 минут.

Стайн также отметил достаточно громкий звук встроенных динамиков и быструю передачу фотографий на смартфон Pixel. При этом управление воспроизведением музыки с помощью жестов на дужке показалось ему несколько запутанным. Главными вопросами журналист назвал надежность работы Gemini в повседневных условиях и реальную автономность. По его мнению, именно эти характеристики определят, насколько полезными окажутся новые очки.

Более высокую оценку возможностям искусственного интеллекта дала Виктория Сонг (Victoria Song) из The Verge. Во время испытания Gemini переводил французскую, испанскую, корейскую и немецкую речь без предварительного выбора языков. В другом сценарии помощник успешно переводил разговор на английском и тайском языках на японский. Журналистка отметила, что аналогичная задача ранее вызывала затруднения у Meta✴✴ Ray-Ban Display.

Сонг также проверила интеграцию Gemini с сервисами Google. Помощник смог распознать концертную афишу, добавить мероприятие в календарь и найти информацию об авиарейсах. Кроме того, он одновременно давал пешеходные указания и сообщал расписание музея. Иногда система самостоятельно исправляла ошибки распознавания объектов или просила посмотреть на предмет под другим углом.

Отдельное внимание журналисты уделили конфиденциальности. По заявлению Google, изображения, поступающие с камеры для обработки Gemini, не сохраняются в истории помощника и не используются для обучения ИИ или персонализации рекламы. Перед отправкой данных на серверы лица посторонних людей скрываются, а окружающие голоса отфильтровываются. При обычной фото- и видеосъемке на оправе загорается индикатор, закрытие которого должно приводить к остановке записи.

Сонг проверила ограничения распознавания лиц: Gemini отказался устанавливать личность человека перед камерой и идентифицировать человека на фотографии. Стайн, в свою очередь, обратил внимание на отсутствие обычной прямой трансляции и возможности непрерывно записывать окружающие разговоры. Однако оба обозревателя считают, что пока трудно оценить, насколько эти меры снизят опасения людей по поводу очков со встроенными камерами.

В целом журналисты положительно оценили дизайн новых моделей и возможности Gemini, но их впечатления от отдельных функций различаются. Стайн столкнулся с задержками и ошибочными ответами, тогда как Сонг получила хорошие результаты при переводе речи и работе с приложениями Google. Обозреватели сошлись в том, что коротких демонстраций недостаточно для оценки автономности, стабильности голосового управления и удобства постоянного ношения.