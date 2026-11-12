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Google и Samsung открыли предзаказы на смарт-очки с Android XR — первые обзоры неоднозначны

Google и Samsung открыли предварительные заказы на умные очки Intelligent Eyewear, созданные совместно с производителями оправ Warby Parker и Gentle Monster. Первые испытания показали, что новинки отличаются удобной конструкцией и широкими возможностями Gemini, однако журналисты обнаружили ошибки голосового помощника и задержки при переводе речи. Кроме того, вопросы вызывают автономность и защита конфиденциальности.

Источник изображения: Warby Parker

Источник изображения: Warby Parker

Предзаказы стартовали 12 ноября, а продажи начнутся 10 декабря. Warby Parker предлагает три модели стоимостью от $395, Gentle Monster — шесть вариантов от $449. Очки работают на платформе Android XR, оснащены 12-мегапиксельной камерой, микрофонами и динамиками, но лишены встроенного дисплея. Их масса составляет около 41 г, заявленная автономность достигает девяти часов. О планируемом начале предзаказов сообщалось ранее.

Редактор 9to5Google Абнер Ли (Abner Li), который провел с устройством около часа, высоко оценил его конструкцию. По словам журналиста, новинка практически не отличается по ощущениям от обычных очков, несмотря на встроенную электронику. Вес равномерно распределен по оправе, а управление доступно голосом, касаниями дужки и жестами с помощью совместимых умных часов Pixel Watch и Galaxy Watch.

В начале испытания Ли предпочитал сенсорную панель, но постепенно стал чаще обращаться к голосовым командам. Он отметил, что Gemini Live заметно быстрее реагирует на запросы по сравнению с майской демонстрацией. Google сократила задержки и адаптировала ответы помощника для использования в очках. Впрочем, обозреватель признал, что пока не уверен, достаточно ли быстро работает голосовое управление для повседневного использования.

Источник изображения: Google / Warby Parker

Источник изображения: Google / Warby Parker

Положительное впечатление на Ли произвела и камера. По его оценке, 12-мегапиксельный сенсор обеспечивает хорошее качество первых снимков, а фотографии быстро передаются на подключенный смартфон. Очки также позволяют записывать видео продолжительностью до 90 секунд. Однако журналист пока не смог полноценно проверить работу встроенных динамиков в качестве замены наушникам.

Обозреватель CNET Скотт Стайн (Scott Stein) испытал окончательные версии очков в демонстрационных пространствах Warby Parker и Gentle Monster в Нью-Йорке. Ему понравились внешний вид оправ и их небольшой вес. По ощущениям устройства напомнили ему современные Ray-Ban Meta✴, хотя более тесная интеграция Gemini с сервисами Google потенциально дает новинкам дополнительные возможности.

Особенно Стайна впечатлил автоматический перевод речи. Во время одной из демонстраций несколько роботизированных голов разговаривали на разных языках, а Gemini переводил их высказывания через встроенные динамики. Журналист слушал перевод около десяти минут и отметил, что система иногда допускала небольшие задержки и сбои. Очки также умеют распознавать письменный текст более чем на 70 языках и передавать перевод с учетом интонаций разных собеседников.

В других испытаниях Gemini распознавал продукты на полках, сравнивал товары и отвечал на вопросы о предметах перед камерой. Однако помощник справлялся не со всеми задачами. Иногда он отказывался читать надпись, ссылаясь на слишком большое расстояние, хотя Стайн отчетливо видел текст. В одном случае Gemini ответил «восемь минут» на вопрос о том, стоит ли ждать столик в ресторане 45 минут.

Стайн также отметил достаточно громкий звук встроенных динамиков и быструю передачу фотографий на смартфон Pixel. При этом управление воспроизведением музыки с помощью жестов на дужке показалось ему несколько запутанным. Главными вопросами журналист назвал надежность работы Gemini в повседневных условиях и реальную автономность. По его мнению, именно эти характеристики определят, насколько полезными окажутся новые очки.

Источник изображения: Samsung Electronics / Gentle Monster

Источник изображения: Samsung Electronics / Gentle Monster

Более высокую оценку возможностям искусственного интеллекта дала Виктория Сонг (Victoria Song) из The Verge. Во время испытания Gemini переводил французскую, испанскую, корейскую и немецкую речь без предварительного выбора языков. В другом сценарии помощник успешно переводил разговор на английском и тайском языках на японский. Журналистка отметила, что аналогичная задача ранее вызывала затруднения у Meta✴ Ray-Ban Display.

Сонг также проверила интеграцию Gemini с сервисами Google. Помощник смог распознать концертную афишу, добавить мероприятие в календарь и найти информацию об авиарейсах. Кроме того, он одновременно давал пешеходные указания и сообщал расписание музея. Иногда система самостоятельно исправляла ошибки распознавания объектов или просила посмотреть на предмет под другим углом.

Отдельное внимание журналисты уделили конфиденциальности. По заявлению Google, изображения, поступающие с камеры для обработки Gemini, не сохраняются в истории помощника и не используются для обучения ИИ или персонализации рекламы. Перед отправкой данных на серверы лица посторонних людей скрываются, а окружающие голоса отфильтровываются. При обычной фото- и видеосъемке на оправе загорается индикатор, закрытие которого должно приводить к остановке записи.

Сонг проверила ограничения распознавания лиц: Gemini отказался устанавливать личность человека перед камерой и идентифицировать человека на фотографии. Стайн, в свою очередь, обратил внимание на отсутствие обычной прямой трансляции и возможности непрерывно записывать окружающие разговоры. Однако оба обозревателя считают, что пока трудно оценить, насколько эти меры снизят опасения людей по поводу очков со встроенными камерами.

В целом журналисты положительно оценили дизайн новых моделей и возможности Gemini, но их впечатления от отдельных функций различаются. Стайн столкнулся с задержками и ошибочными ответами, тогда как Сонг получила хорошие результаты при переводе речи и работе с приложениями Google. Обозреватели сошлись в том, что коротких демонстраций недостаточно для оценки автономности, стабильности голосового управления и удобства постоянного ношения.

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Теги: google, samsung, gemini, умные очки
google, samsung, gemini, умные очки
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