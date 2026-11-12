AMD обновила видеодрайвер и исправила баг, который медленно убивал SSD при обычном использовании ПК

Компания AMD выпустила необязательное обновление драйвера AMD Software: Adrenalin Edition 26.11.1. Оно устраняет две проблемы, которые могли приводить к избыточной записи данных на системный накопитель при обычном использовании компьютера.

Первое исправление касается непрерывной записи данных на диск в то время, когда система простаивает. По данным AMD, эта проблема затрагивает видеокарты серии Radeon RX 7000 и более новые модели.

Второе исправление решает проблему избыточной записи, возникающую при перемещении или изменении размера окон приложений. В AMD выделяют этот случай отдельно, не уточняя, какие именно видеокарты ему подвержены.

Пользователям, столкнувшимся с любой из этих проблем, рекомендуется скачать и установить новый драйвер. Несмотря на то что AMD помечает этот выпуск как необязательный (фактически это Hotfix-драйвер), он содержит официальные исправления для обеих причин избыточной записи данных на диск. Обе проблемы фактически медленно убивают SSD.

Портал VideoCardz также советует использовать официальное обновление от AMD, отказавшись от сторонних утилит или неофициальных способов решения указанных выше проблем. Перед установкой официального драйвера AMD также рекомендуется ознакомиться с инструкциями по восстановлению стандартных настроек системы.

Скачать опциональный драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 26.11.1 можно с официального сайта AMD.