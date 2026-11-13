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Би Джей Бласковиц возвращается: гендиректор Xbox официально анонсировала Wolfenstein 3

Дилогия антифашистских шутеров Wolfenstein: The New Order и Wolfenstein 2: The New Colossus от принадлежащей Xbox шведской студии MachineGames (Indiana Jones and the Great Circle) всё-таки получит продолжение.

Источник изображений: MachineGames

Источник изображений: MachineGames

Напомним, новейшая история Би Джея Бласковица и его борьбы против нацистов с самых первых дней разработки The New Order рассматривалась MachineGames как трилогия, однако о Wolfenstein 3 до сих пор ходили лишь слухи.

Официальное подтверждение Wolfenstein 3 поступило от гендиректора Xbox Аши Шармы (Asha Sharma) и самой MachineGames в рамках празднования 25-летия бренда. Анонс сопровождался фотографией сценария.

«Wolfenstein 3 официально в производстве у MachineGames. Одна из важнейших франшиз в истории индустрии и команда, которая проделала выдающуюся работу по её осовремениванию. Не терпится рассказать больше», — дразнит фанатов Шарма.

MachineGames также поделилась снимком с процесса захвата движений. На фото запечатлены исполнители ролей Грейс Уокер и Би Джея Бласковица — Дебра Уилсон (Debra Wilson) и Брайан Блум (Brian Bloom) соответственно.

Журналисты портала MP1st ранее сообщали, что в Wolfenstein 3 появится сирота София, которая со своим псом Ральфом присоединится к силам сопротивления и будет сопровождать Би Джея Бласковица в его путешествиях.

Wolfenstein 3 фанаты ждут с октября 2017 года, когда MachineGames выпустила Wolfenstein 2: The New Colossus. В производстве у Amazon MGM Studios также находится сериал по мотивам Wolfenstein.

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Теги: wolfenstein 3, machinegames, xbox game studios, шутер
wolfenstein 3, machinegames, xbox game studios, шутер
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