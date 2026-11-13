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Сингапур уже расследовал обход санкций через бизнес любовницы Хуанга — США почти не помогли

МВД Сингапура сообщило, что провело расследование в отношении Элис Хуан (Alice Huang) — близкая знакомая теперь уже бывшего главы Nvidia могла быть связана с производителем серверов, компанией Supermicro. Несмотря на запрос о помощи, власти США оказали Сингапуру лишь «ограниченное содействие».

Источник изображения: Jayjayli / unsplash.com

Источник изображения: Jayjayli / unsplash.com

Полиция Сингапура и таможенная служба начали расследование деятельности возглавляемой Хуан компании Megaspeed в феврале 2025 года. Подозрения были связаны с подачей недостоверных деклараций при закупке серверов и другими сопутствующими нарушениями, но по делу о шпионаже предпринимательница не проходила. Власти Сингапура пытались выяснить, не попали ли вывезенные в Малайзию серверы в третьи страны. Базирующиеся в Сингапуре компании нередко приобретают товары, фактически не ввозя их на территорию государства, — оно выступает центром торговых операций по всей Азии. Из-за малых размеров страны здесь может располагаться лишь ограниченное число центров обработки данных.

Поэтому малайзийский штат Джохор, расположенный в 20 км от границы с Сингапуром и входящий в состав особой экономической зоны, стал крупным центром ЦОД. При этом Сингапур вынужден следить за тем, чтобы его гостеприимством не злоупотребляли. Поэтому деятельность Megaspeed вызвала подозрения и стала поводом для расследования. К этому делу проявили интерес и власти США: 24 июня 2025 года Бюро промышленности и безопасности посетило Megaspeed, чтобы проверить, дошло ли приобретённое компанией оборудование до места назначения. Элис Хуан присутствовала при этом, а позднее её вызвали в полицию Сингапура. По итогам встречи у неё изъяли паспорт, чтобы обеспечить её присутствие в стране на время проведения расследования.

В ходе разбирательства у полиции возникли подозрения, что к ситуации может быть причастна компания Supermicro — производитель серверов, ранее неоднократно оказывавшийся в центре скандалов. В Supermicro отвергли факт каких-либо сделок с Megaspeed. Компания сотрудничала с властями Сингапура лишь в «ограниченном объёме», и в июле 2025 года прокуратура Сингапура обратилась за содействием к властям США. Правоохранительные органы страны с сентября 2025 года неоднократно направляли запросы в американские ведомства, но до настоящего момента получили от них лишь минимум информации.

В феврале 2026 года полиция Сингапура пришла к выводу, что у неё недостаточно доказательств, чтобы подтвердить совершение госпожой Хуан правонарушений, связанных с предоставлением недостоверных сведений. Ей вынесли строгое предупреждение и запретили въезд в Сингапур. Полиция вернула Хуан паспорт, и в тот же день она выехала из страны. Власти страны, таким образом, продемонстрировали, что не намерены способствовать обходу санкций и со всей серьёзностью относятся к малейшим подозрениям на этот счёт. Этот аспект важен и для самой Nvidia, поскольку на долю покупателей из Сингапура может приходиться до 20 % квартальной выручки компании.

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Теги: nvidia, сингапур, расследование, сша, supermicro
nvidia, сингапур, расследование, сша, supermicro
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