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Bloomberg нашло доказательства, что «шпионка» Хуанга связана с поставками санкционных чипов Nvidia в Китай

Новостное агентство Bloomberg News нашло подтверждения участия китайской компании Shanghai Longteng Intelligent Computing, основанной Элис Хуан (Alice Huang), близкие отношения с которой привели к отставке основателя и гендиректора компании Дженсена Хуанга (Jensen Huang), в незаконной поставке ИИ-чипов для шанхайского ЦОД в рамках проекта «Дельта реки Янцзы» (Yangtze River Delta Project).

Источник изображения: Brecht Corbeel/unsplash.com

Источник изображения: Brecht Corbeel/unsplash.com

По словам источника Bloomberg, часть серверов была изначально продана компании Aperia Cloud Services — официальному облачному партнёру Nvidia (Nvidia Cloud Partner, NCP), базирующемуся в Сингапуре.

Однако, судя по документам, с которыми ознакомилось агентство, оборудование не осталось в Сингапуре, а попало к Shanghai Longteng Intelligent Computing и было переправлено в Китай, минуя экспортные ограничения США.

В частности, Aperia приобрела у Dell Technologies 22 сервера на базе чипов Nvidia H800, запрещённых к экспорту в Китай с 2023 году. Агентство Bloomberg предоставило серийные номера этих серверов человеку, осведомлённому о сделке; тот подтвердил, что Aperia действительно была клиентом Dell. Ранее в Nvidia заявили, что к моменту ареста Элис компания Aperia уже перестала быть их действующим клиентом.

Согласно документам, поданным в центральные органы власти, оборудование, приобретённое Aperia у Dell, указано в отчётности подразделения компании Shanghai Longteng Intelligent Computing — китайские компании обязаны предоставлять сведения о договорах финансирования в базу данных, которую ведет кредитное агентство при Народном банке Китая.

Делом в том, что 193 сервера, установленные в ЦОД в Шанхае, в январе 2025 года были предоставлены китайской компанией в качестве залога для получения финансирования. Общая стоимость оборудования в залоге, включая технику Dell и 52 серверы Super Micro Computer с чипами H100 и H200, составила ¥485 млн ($73 млн). Помимо оборудования от Super Micro и Dell, компания Shanghai Longjie использовала 119 серверов производства Gigabyte Technology в качестве обеспечения по тем же кредитам.

Согласно корпоративному реестру, мажоритарным владельцем компании Shanghai Longteng Intelligent Computing вплоть до января 2026 года являлась Хуан Юй (Huang Yu) — сестра Элис; это означает, что именно в период, когда серверы в Шанхае были переданы в залог, она осуществляла контроль сделки.

В Super Micro сообщили, что не продавали чипы Nvidia ни одной из китайских компаний, связанных с шанхайским дата-центром, и не имеют никакого отношения к этому объекту.

Помимо оборудования, предоставленного в качестве обеспечения по кредитам, в период с мая по июнь 2024 года одна из дочерних структур Shanghai Longteng приобрела серверы на сумму ¥747 млн ​($112 млн) и разместила их на объекте в рамках проекта Yangtze River Delta Project. В этом случае наименование оборудования и поставщики не указаны.

По словам источников, президентом проекта Yangtze River Delta Project является Кан Вэй (Kang Wei) — давний деловой партнёр Элис. По данным издания The Information, Кан познакомился с генеральным директором Nvidia еще в 2010-х годах. Он также занимает руководящую должность в частной инвестиционной компании Shanghai Hexi, в которой когда-то работала Элис.

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Теги: nvidia, санкции, сша, китай
nvidia, санкции, сша, китай
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