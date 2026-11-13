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У Anthropic Claude произошёл глобальный сбой вслед за сервисами Microsoft

Сервисы искусственного интеллекта Anthropic Claude оказались недоступны для тысяч пользователей по всему миру на фоне глобальных неполадок, которые затронули системы Microsoft. О проблемах в работе ИИ-помощника от Anthropic сообщили на платформе DownDetector более 3000 пользователей.

Источник изображения: Claude

Источник изображения: Claude

Н странице Claude Status сообщается о «росте числа ошибок на платформах claude.ai, Claude Code и platform.claude.com». «Мы расследуем проблему, связанную с аутентификацией пользователей в Claude.ai и Claude Code», — заверили в Anthropic. Впоследствии компания опубликовала ещё одно сообщение: «Исправление для сервисов Claude уже развёрнуто; в настоящее время мы отслеживаем процесс восстановления работоспособности».

Инцидент совпал с масштабным сбоем в работе систем Microsoft: корпорация прилагает экстренные усилия для восстановления своих сервисов, из-за их отключения сотни тысяч пользователей по всему миру лишились доступа к электронной почте и мессенджеру Teams. Процесс устранения неполадок пошёл «не так, как ожидалось», признались в Microsoft. Проблемы начались ещё накануне: пользователи потеряли доступ ко многим популярным сервисам — в частности, тысячи людей по всему миру стали сообщать о невозможности отправлять и получать электронную почту Outlook. Кроме того, возникли перебои в работе Teams, неполадки затронули ИИ-помощника Copilot и другие службы пакета Microsoft 365.

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Теги: anthropic, claude, сбой
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