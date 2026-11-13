Моддер показал, как работали экспериментальные механики и оружие из отменённой Half-Life 2: Episode Three

Сообщество продолжает разбираться в недавней утечке части исходного кода отменённого шутера Half-Life 2: Episode Three от Valve. Энтузиаст устроил показ сразу нескольких механик из мифической игры.

Датский блогер и моддер noahesbjerg опубликовал два ролика с нереализованными видами оружия, дроном-компаньоном и слизнями из Half-Life 2: Episode Three. Демонстрация стала возможна благодаря упомянутой утечке.

По словам noahesbjerg, он портировал «слитый» код Episode Three в редактор Source SDK, починил его и встроил в Half-Life 2: Episode Two для демонстрации с некоторыми модификациями (вроде счётчика «патронов» у Weaponizer).

Так, устройство Weaponizer предназначалось для переработки элементов окружающей среды в снаряды: смесь металла и топлива рождала огненную сферу, смесь бетона и воды — «дождь» из наэлектризованных частиц и так далее.

Кроме того, noahesbjerg показал фланшет (стреляет снарядами Охотника), глюонную пушку и пушку Гаусса (дебютировали в Half-Life), а также гранатомёт-телепорт. У этих видов оружия не было своих моделей, поэтому использовались существующие.

Тем временем дрона-компаньона можно было прокачивать (улучшение обзора, щит, гранатомёт) и снабжать оружием, тогда как слизень преследовал игрока, взрывался при касании, наносил урон врагам и мог распадаться на несколько слизней.

Стоит отметить, что засветившаяся в утечке часть исходного кода Half-Life 2: Episode Three не связана с текущим секретным проектом Valve под кодовым названием hlx, который предположительно занимает в хронологии серии место Half-Life 3.