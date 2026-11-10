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В открытый доступ попала часть исходного кода мифической Half-Life 2: Episode Three и не только

Утечки материалов независимой американской студии Valve продолжаются. На этот раз в центре внимания оказались отменённый мифический шутер Half-Life 2: Episode Three и нашумевшая головоломка Portal 2.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

Как подметил датамайнер Максим Полетаев (он же Gabe Follower), в открытый доступ попала часть исходного кода Half-Life 2: Episode Three и прежде невиданные тестовые карты разработчиков Portal 2.

В случае с Half-Life 2: Episode Three речь идёт как минимум об экспериментах Valve с врагом-слизнем (мог менять форму и распадаться на несколько слизней поменьше), ледяной пушкой и оружием Weaponizer.

Источник изображения: X (Gabe Follower)

Источник изображения: X (Gabe Follower)

Источником утечки послужил неизвестный пользователь под псевдонимом sonoftrollfacegaming, который поделился своими находками в Discord-сервере исследователей секретов бета-версии Portal 2.

Предполагается, что утечка включает материалы за пределами Half-Life 2: Episode Three и Portal 2. Например, Gabe Follower показал модель изначального ориентира для вырезанного из Half-Life 2 короля муравьиных львов.

Источник изображения: X (Gabe Follower)

Источник изображения: X (Gabe Follower)

Стоит отметить, что засветившаяся в утечке часть исходного кода Half-Life 2: Episode Three не связана с текущим секретным проектом Valve под кодовым названием hlx, который предположительно занимает в хронологии серии место Half-Life 3.

Ранее Valve случайно «слила» 12 Тбайт данных по играм Steam с 2003 по 2013 год (в том числе ранние сборки Portal 2, Left 4 Dead, CS:GO), а также достижения десятков будущих релизов, в том числе неанонсированных.

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Теги: half-life 2, portal 2, valve, шутер, головоломка
half-life 2, portal 2, valve, шутер, головоломка
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