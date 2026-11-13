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У ChatGPT появился «Кошелёк» — теперь ИИ-агенты смогут совершать покупки от имени пользователя

OpenAI представила новую функцию под названием «Кошелёк» (Wallet), при помощи которой агенты искусственного интеллекта Dots смогу т оказывать пользователям помощь в выборе товаров и оформлении заказов. На начальном этапе функция будет доступна ограниченному числу совершеннолетних подписчиков ChatGPT Pro в США.

Источник изображения: openai.com

Источник изображения: openai.com

Пользователи полностью контролируют процесс, подчеркнули в OpenAI: перед завершением транзакции можно проверить список товаров, итоговую сумму и выбрать карту для оплаты. Для подтверждения покупки, кроме того, потребуется пройти биометрическую проверку, например, по Face ID или с помощью сканера отпечатка пальца, чтобы зафиксировать факт совершения операции.

Чтобы начать пользоваться функцией, подписчикам ChatGPT достаточно добавить в «Кошелёк» одну или несколько банковских карт, а затем попросить ИИ-агента помочь с покупкой. Эту процедуру придётся пройти только один раз — в дальнейшем вводить платёжные данные повторно не потребуется. В момент оплаты ChatGPT использует платёжный токен, заменяющий реальные реквизиты карты, так что платёжная информация не передаётся ни ИИ-агенту, ни продавцу.

Продавец автоматически получает от ИИ-агента всю необходимую для выполнения заказа информацию, в том числе контактные данные и адрес доставки. При совершении покупок с помощью ИИ-агентов пользователи по-прежнему смогут получать кешбэк по картам и обращаться к стандартным для карт средствам защиты, в том числе к возможности оспорить транзакцию.

Ограниченная аудитория на начальном этапе позволяет OpenAI протестировать и усовершенствовать данную функцию, прежде чем развернуть её для более широкого круга пользователей. В будущем компания планирует расширить возможности для управления функцией: можно будет устанавливать лимиты расходов и задавать иные параметры — по категориям товаров или периодам времени. Благодаря этому пользователи смогут заранее одобрять покупки, которые ИИ-агент затем совершит в автономном режиме.

OpenAI стремится сделать функцию покупки через ИИ-агентов доступной у большего числа розничных продавцов. Некоторые площадки, однако, пока блокируют доступ ИИ-агентам к своим платформам. Компания выпустила руководство, в котором представила инструменты и рекомендации для торговых площадок, которые хотят получить покупателей, пользующихся ИИ-агентами.

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Теги: openai, chatgpt, ии, ии-агент
openai, chatgpt, ии, ии-агент
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