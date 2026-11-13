Google встроила «Кошелёк» в Gemini: ИИ сможет анализировать расходы и находить забатые подписки

В Google Gemini появилась интеграция с «Google Кошельком». Новая функция позволяет отслеживать расходы, находить ненужные подписки и планировать бюджет. Как и в ChatGPT, в котором сегодня появилась функция кошелька (ChatGPT Wallet), пользователи смогут получать информацию прямо в чате.

Для взаимодействия с кошельком, как сообщает в своём боге Google, необходимо добавить в запрос к Gemini фразу @Google Wallet. Например, можно попросить проанализировать расходы за предыдущий квартал и предложить способы сэкономить $1000 за следующие три месяца. В ответ ИИ сможет построить динамические графики движения денежных средств, распределения активов и бюджета.

Ещё одна возможность связана с поиском регулярных платежей. Gemini сможет найти подписки, за которые пользователь продолжает платить, и уведомить в случае повышения их стоимости. Также ИИ способен изучить прошлогодние расходы на подарки и поездки, чтобы помочь определить бюджет на предстоящие праздники. Для получения более подробной информации, связанной с финансами, пользователи могут дополнительно подключить свои банковские счета и кредитные карты к Google Wallet через сервис Plaid.

Google подчёркивает, что Gemini получает исключительно доступ на чтение финансовой информации и не может переводить деньги, управлять счетами или совершать инвестиции. Подключение Wallet остаётся добровольным, а пользователь может в любой момент отключить интеграцию.

Одновременно компания представила обновлённую функцию «Сводка памяти» (Memory Summary), которая позволяет просматривать и редактировать сведения о предпочтениях, интересах и целях, запоминаемые чат-ботом. Интеграция с «Google Кошельком» распространяется на веб-версию и приложения для Android и iOS, но пока доступна только пользователям в США.