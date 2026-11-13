«Спасибо, что были с нами»: ранний доступ амбициозного российского MMO-шутера Pioner стал его могилой

Находящийся в раннем доступе ролевой MMO-шутер Pioner от разработчиков из российской студии с сербской штаб-квартирой GFA Games так в раннем доступе и останется. Проект закрывается.

Напомним, Pioner заступила в ранний доступ 16 декабря 2025 года на ПК («Игры Ростелеком» для России и Беларуси, Steam). В сервисе Valve проект заслужил 3,3 тыс. «смешанных» отзывов (рейтинг 61 %) и привлёк 1,6 тыс. игроков на пике.

У GFA Games были планы на развитие Pioner до конца 2026 года (см. изображение ниже), однако команда столкнулась с финансовыми проблемами — весной Федеральная налоговая служба (ФНС) потребовала признать разработчика банкротом.

Как сообщила GFA Games, работа над крупным обновлением 2.0 закончена не будет. Развитие Pioner останавливается, выпуск патчей прекращается, производство сворачивается, а игровые серверы закрываются.

Такой исход стал следствием неудачных попыток GFA Games согласовать дальнейшее финансирование Pioner с действующими и потенциальными партнёрами. Собственных денег на продолжение разработки «у студии больше нет».

«Мы создавали Pioner с расчётом на долгую жизнь. <...> Понимаю разочарование игроков, которые купили Pioner и ждали обновлений. Мне очень жаль, что мы не сможем продолжить эту работу», — заявил глава GFA Games Александр Никитин.

GFA Games поблагодарила пользователей за интерес к проекту, отзывы, стримы и помощь другим игрокам: «Благодаря вам созданный нами мир стал местом встреч, совместных приключений и историй. Спасибо, что были с нами».