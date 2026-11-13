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«Спасибо, что были с нами»: ранний доступ амбициозного российского MMO-шутера Pioner стал его могилой

Находящийся в раннем доступе ролевой MMO-шутер Pioner от разработчиков из российской студии с сербской штаб-квартирой GFA Games так в раннем доступе и останется. Проект закрывается.

Источник изображений: GFA Games

Источник изображений: GFA Games

Напомним, Pioner заступила в ранний доступ 16 декабря 2025 года на ПК («Игры Ростелеком» для России и Беларуси, Steam). В сервисе Valve проект заслужил 3,3 тыс. «смешанных» отзывов (рейтинг 61 %) и привлёк 1,6 тыс. игроков на пике.

У GFA Games были планы на развитие Pioner до конца 2026 года (см. изображение ниже), однако команда столкнулась с финансовыми проблемами — весной Федеральная налоговая служба (ФНС) потребовала признать разработчика банкротом.

Нереализованный план на 2026 год

Нереализованный план на 2026 год

Как сообщила GFA Games, работа над крупным обновлением 2.0 закончена не будет. Развитие Pioner останавливается, выпуск патчей прекращается, производство сворачивается, а игровые серверы закрываются.

Такой исход стал следствием неудачных попыток GFA Games согласовать дальнейшее финансирование Pioner с действующими и потенциальными партнёрами. Собственных денег на продолжение разработки «у студии больше нет».

Полный текст обращения (увеличение по нажатию)

Полный текст обращения (увеличение по нажатию)

«Мы создавали Pioner с расчётом на долгую жизнь. <...> Понимаю разочарование игроков, которые купили Pioner и ждали обновлений. Мне очень жаль, что мы не сможем продолжить эту работу», — заявил глава GFA Games Александр Никитин.

GFA Games поблагодарила пользователей за интерес к проекту, отзывы, стримы и помощь другим игрокам: «Благодаря вам созданный нами мир стал местом встреч, совместных приключений и историй. Спасибо, что были с нами».

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Теги: pioner, gfa games, шутер, mmo
pioner, gfa games, шутер, mmo
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