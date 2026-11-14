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Процессоры могут повторить судьбу видеокарт: бум ИИ грозит новым дефицитом комплектующих

Видеокарты стали одной из главных категорий дефицита на фоне бума искусственного интеллекта. Теперь похожая ситуация может повториться с центральными процессорами (CPU), так как потребность ИИ-инфраструктуры в CPU стремительно увеличивается, а производители уже сталкиваются с ограничениями поставок.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Глава Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) предупредил, что производители могут не справиться с растущим количеством заказов, а ограничения поставок способны затянуться до 2028 года. По его словам, соотношение GPU и CPU в ИИ-системах изменилось: если раньше на один центральный процессор приходилось восемь графических ускорителей, то теперь их количество практически сравнялось. То есть сейчас типичная связка выглядит как 1 GPU + 1 CPU. Однако в некоторых сценариях CPU уже требуется даже больше. Причина заключается в переходе отрасли от обучения моделей к их использованию, когда значительная часть вычислений связана с обработкой запросов и выполнением различных операций.

Особенно сильно потребность в центральных процессорах увеличивается из-за распространения автономных ИИ-агентов. Они самостоятельно обращаются к инструментам, запускают программы, перемещают данные и координируют выполнение задач. Как объяснил Тан, графические процессоры хорошо подходят для вычислений, связанных с обучением моделей, тогда как CPU эффективнее справляются с рядом задач инференса.

При этом перспективы рынка выглядят внушительно. Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (Dave Zinsner) ожидает, что отраслевые поставки серверных процессоров вырастут более чем на 30 % в 2026 и 2027 годах. Сам Тан допускает увеличение рынка серверных CPU в пять раз в перспективе благодаря ИИ-агентам. Однако уже сейчас Intel не может полностью удовлетворить спрос на некоторые серверные модели процессоров, а стоимость памяти, по словам руководителя, увеличилась примерно в семь раз.

Ситуацию осложняет ограниченная доступность производственных компонентов. Зинснер ожидает, что проблемы с поставками сохранятся как минимум в течение 2027 года. При этом Intel предстоит конкурировать с AMD и производителями Arm-процессоров, которые также претендуют на заказы крупных облачных компаний.

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Теги: cpu, процессоры, ии-ускорители
cpu, процессоры, ии-ускорители
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