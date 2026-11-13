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Уход Хуанга встряхнул биржу: акции AMD и Broadcom выросли, а Nvidia и партнёры ушли в минус

Уход Дженсена Хуанга (Jensen Huang) с поста гендиректора Nvidia вызвал реакцию на бирже: акции конкурентов компании подорожали, а партнёров — снизились, хотя в ряде случаев впоследствии и отыграли падение.

Источник изображения: Mariia Berezovsky / unsplash.com

Источник изображения: Mariia Berezovsky / unsplash.com

Отставка Хуанга произошла после того, как он признался в романтической связи с женщиной, которую американские спецслужбы считают работающей на китайскую разведу; последствии появились сведения о его отношениях с подчинёнными. Акции Nvidia в моменте падали на 14,3 %, но к концу торговой сессии сократили снижение до 5,4 %. Инвесторы, очевидно, успокоились, решив, что конкурентные преимущества компании, высокий спрос на оборудование для систем искусственного интеллекта и налаженные отношения с клиентами сохранятся, несмотря на смену руководства.

Акции компании стали активно покупать частные инвесторы — они приобрели ценные бумаги на $111 млн. Тем не менее, рыночная капитализация Nvidia впервые с июня 2025 года рискует просесть ниже $4 трлн. Только за последний месяц она потеряла более $1 трлн капитализации из-за роста процентных ставок, высокой долговой нагрузки технологических компаний и опасений по поводу возможного ужесточения регулирования.

Ростом отозвались акции AMD и Broadcom, которые прибавили по 5 %. Некоторый рост показали бумаги SpaceX: инвесторы предположили, что её гендиректор Илон Маск (Elon Musk) и Хуанг могут начать сотрудничать — Маск назвал такой сценарий «честью» для себя.

Снижение продемонстрировали акции неооблачных компаний, которые отстраивают центры обработки данных для ИИ. Акции поддерживаемого Nvidia облачного провайдера CoreWeave подешевели на 8,1 %, хотя впоследствии и отыграли часть падения. Бумаги также поддерживаемой Nvidia компании Nebius подешевели сразу на 18 % после того, как она снизила прогноз выручки на 2026 год из-за задержек с вводом мощностей сторонних поставщиков. В минусе торговались акции других неооблачных компаний — IREN и Applied Digital.

Акции Supermicro упали на 12 % на фоне сообщений о томи, что производитель ИИ-серверов может стать объектом расследования Минюста США по делу Элис Хуан (Alice Huang), в отношениях с которой признался гендиректор Nvidia. На 2,5 % просели акции Marvell, которой Хуанг прочил статус компании-триллионера; снижение Oracle к концу торгов составило 1,2 % Акции производящей чипы для Nvidia компании TSMC снизились почти на 2 %; бумаги производителя оборудования для выпуска чипов ASML также ушли в «красную зону»; подешевели активы производителей памяти Sandisk, Micron и SK hynix. Акции Intel, чьим инвестором также является Nvidia, просели на 2 %.

Сейчас акции Nvidia торгуются по цене, в 12 раз превышающей прогнозируемую прибыль компании на ближайшие 12 месяцев. Это самый низкий показатель с ноября 2012 года. На следующей неделе компания представит квартальный финансовый отчёт.

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Теги: nvidia, дженсен хуанг, акции
nvidia, дженсен хуанг, акции
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