«Это было бы для меня честью»: Илон Маск позвал Дженсена Хуанга к себе на работу

Основатель и гендиректор компания SpaceX и Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что для него было бы честью принять на работу теперешнего главу Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang). Это заявление он сделал на фоне сообщений, что совет директоров Nvidia, возможно, готовится сместить Хуанга с должности.

Накануне аккаунт финансового блога Zerohedge в соцсети X обратился к бизнесмену: «Илон, пожалуйста, прими Дженсена на работу», — на что Маск ответил: «Это было бы для меня честью». Ранее стало известно, что совет директоров Nvidia проведёт заседание, на котором будет обсуждаться будущее Хуанга в компании.

Название компании Nvidia и имя её гендиректора в последние дни не сходят с заголовков СМИ. Дженсен Хуанг признался, что состоял во внебрачных отношениях романтического характера с руководителем сингапурской облачной компании Megaspeed Элис Хуан (Alice Huang), которую, по сведениям американских спецслужб, завербовали китайские спецслужбы с целью сбора информации о главе Nvidia.

Женщина, известная также под китайским именем Хуан Лэ (Huang Le), помогла поставить в Китай продукцию Nvidia на общую сумму $7,5 млрд. Дженсена Хуанга вызвали в Конгресс на закрытый брифинг; отдельные законодатели призвали его уйти в отставку, но инвесторы и предприниматели из кремниевой долины вступились за коллегу. Скандал спровоцировал резкое снижение акций Nvidia.

Накануне бывшие сотрудники компании сообщили, что у Дженсена Хуанга, возможно, были отношения с другой женщиной — вице-президентом Nvidia по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл (Kimberly Powell). На этом фоне заговорили о вероятной отставке Хуанга.