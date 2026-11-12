Сегодня 12 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий «Это было бы для меня честью»: Илон Маск...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«Это было бы для меня честью»: Илон Маск позвал Дженсена Хуанга к себе на работу

Основатель и гендиректор компания SpaceX и Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что для него было бы честью принять на работу теперешнего главу Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang). Это заявление он сделал на фоне сообщений, что совет директоров Nvidia, возможно, готовится сместить Хуанга с должности.

Источник изображения: nvidia.com

Источник изображения: nvidia.com

Накануне аккаунт финансового блога Zerohedge в соцсети X обратился к бизнесмену: «Илон, пожалуйста, прими Дженсена на работу», — на что Маск ответил: «Это было бы для меня честью». Ранее стало известно, что совет директоров Nvidia проведёт заседание, на котором будет обсуждаться будущее Хуанга в компании.

Название компании Nvidia и имя её гендиректора в последние дни не сходят с заголовков СМИ. Дженсен Хуанг признался, что состоял во внебрачных отношениях романтического характера с руководителем сингапурской облачной компании Megaspeed Элис Хуан (Alice Huang), которую, по сведениям американских спецслужб, завербовали китайские спецслужбы с целью сбора информации о главе Nvidia.

Источник изображения: x.com

Источник изображения: x.com

Женщина, известная также под китайским именем Хуан Лэ (Huang Le), помогла поставить в Китай продукцию Nvidia на общую сумму $7,5 млрд. Дженсена Хуанга вызвали в Конгресс на закрытый брифинг; отдельные законодатели призвали его уйти в отставку, но инвесторы и предприниматели из кремниевой долины вступились за коллегу. Скандал спровоцировал резкое снижение акций Nvidia.

Накануне бывшие сотрудники компании сообщили, что у Дженсена Хуанга, возможно, были отношения с другой женщиной — вице-президентом Nvidia по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл (Kimberly Powell). На этом фоне заговорили о вероятной отставке Хуанга.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про технологии и рынок it

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
9. Китай может выиграть от скандала вокруг Nvidia, но одновременно боится остаться без её чипов
В Nvidia готовятся к жизни без Дженсена Хуанга — названы главные кандидаты на его место
Похождения Хуанга могут обернуться подарком для AMD — Nvidia рискует сократить заказы на чипы
Nvidia получила первый коллективный иск из-за любовных похождений Хуанга
Японский конкурент TSMC забуксовал: Rapidus рискует сорвать старт 2-нм производства
Хуанг защищал компанию своей любовницы: Nvidia пыталась вмешаться в расследование о контрабанде чипов в Китай
Материалы по теме
9. Китай может выиграть от скандала вокруг Nvidia, но одновременно боится остаться без её чипов

9. Китай может выиграть от скандала вокруг Nvidia, но одновременно боится остаться без её чипов

В Nvidia готовятся к жизни без Дженсена Хуанга — названы главные кандидаты на его место

В Nvidia готовятся к жизни без Дженсена Хуанга — названы главные кандидаты на его место

Похождения Хуанга могут обернуться подарком для AMD — Nvidia рискует сократить заказы на чипы

Похождения Хуанга могут обернуться подарком для AMD — Nvidia рискует сократить заказы на чипы

Nvidia получила первый коллективный иск из-за любовных похождений Хуанга

Nvidia получила первый коллективный иск из-за любовных похождений Хуанга

Японский конкурент TSMC забуксовал: Rapidus рискует сорвать старт 2-нм производства

Японский конкурент TSMC забуксовал: Rapidus рискует сорвать старт 2-нм производства

Хуанг защищал компанию своей любовницы: Nvidia пыталась вмешаться в расследование о контрабанде чипов в Китай

Хуанг защищал компанию своей любовницы: Nvidia пыталась вмешаться в расследование о контрабанде чипов в Китай

Теги: nvidia, дженсен хуанг, илон маск
nvidia, дженсен хуанг, илон маск
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Это было бы для меня честью»: Илон Маск позвал Дженсена Хуанга к себе на работу
Более 3000 подводных роботов охраняют 112 млн лососей — они лазерами отстреливают морских вшей
Resident Evil Requiem вырвала «Игру года» у Phantom Blade Zero и Crimson Desert — итоги Golden Joystick Awards 2026
Nvidia готовится отправить Хуанга в отставку — вскрылись детали второго романа
В Nvidia готовятся к жизни без Дженсена Хуанга — названы главные кандидаты на его место
«Алиса AI» научилась сама звонить людям и компаниям по поручению пользователя — «Яндекс» тестирует новую функцию 2 ч.
«Период полураспада» новых ИИ-моделей сжался до полутора месяцев 2 ч.
По российским сайтам прокатилась новая волна отзывов сертификатов от GlobalSign 3 ч.
РТК-ЦОД дополнил платформу защиты и восстановления данных «Ковчег» модулями «Бункер» и «Феникс» 3 ч.
«Сбылась моя детская мечта»: новый геймплей сюжетного боевика Squadron 42 от разработчиков Star Citizen заворожил игроков 4 ч.
FromSoftware восстановила доступ к мультиплееру Dark Souls 2 и Dark Souls 3 по итогам двухнедельного расследования 4 ч.
Google научила ИИ принимать решения без лишних слов — Gemini Decisions API сэкономит на токенах 13 ч.
Google тайно тестирует Gemini 4 Hydrogen — быструю и экономичную альтернативу мощным ИИ-моделям 15 ч.
ЕС объявил войну тёмным паттернам — манипуляции пользователями обойдутся соцсетям, сервисам и магазинам в 6 % оборота 16 ч.
Глава Anthropic пообещал победить рак с помощью ИИ уже через 10 лет 16 ч.
Энергопотребление ЦОД в США растёт в 10 раз быстрее, чем мощности электросетей 5 мин.
SpaceX разрабатывает стоечную систему Kessel на базе NVIDIA VR200 NVL72 2 ч.
Anthropic арендовала у Microsoft ИИ-мощности ещё на $4,3 млрд 2 ч.
Атомные плавучие ЦОД Atomarine получат SMR мощностью 150 МВт 3 ч.
До 256 ядер и 96 линий PCIe 6.0: представлены чипы AMD EPYC Embedded 9006 3 ч.
Anthropic нашла способ слезть с Nvidia CUDA — Claude перенесли на чипы AMD за три дня почти без помощи людей 3 ч.
Huawei назвала трех победителей фотоконкурса XMAGE Awards 2026 — выбирали из 820 тыс. работ 4 ч.
Новая статья: Обзор игрового ноутбука MSI Crosshair A16 HX MLG Edition E8W. Стоп, почему только игрового? 10 ч.
Новая статья: AMD EPYC Venice 9006: до 256 ядер на сокет без оглядки на дефицит DRAM 12 ч.
Илон Маск и инвесторы встали на защиту главы Nvidia — без него США рискуют уступить Китаю 13 ч.