Илон Маск и инвесторы встали на защиту главы Nvidia — без него США рискуют уступить Китаю

Крупные инвесторы и предприниматели Кремниевой долины выступили в защиту генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) на фоне скандала вокруг его личной жизни и предполагаемых связей с китайской разведкой. Они считают, что возможный уход руководителя компании способен ослабить позиции США в мировой гонке искусственного интеллекта.

Представители технологического сообщества призывают отделять личные ошибки Хуанга от вопросов национальной безопасности. По их мнению, потеря руководителя Nvidia может обернуться для американской ИИ-индустрии более серьезными последствиями, чем сам скандал. При этом расследование обстоятельств его отношений продолжается.

Одним из первых Хуанга поддержал партнер венчурной компании Sequoia Capital Шон Магуайр (Shaun Maguire). Он назвал предпринимателя одним из выдающихся руководителей своего поколения и заявил, что тот незаменим для американского лидерства в сфере ИИ. Вскоре эту позицию поддержал Илон Маск (Elon Musk), согласившийся с публикацией Магуайра в соцсети X.

Миллиардер и управляющий хедж-фондом Pershing Square Билл Экман (Bill Ackman) также призвал поддержать Хуанга и его семью. Он положительно оценил решение главы Nvidia признать свою ошибку и взять на себя ответственность. Позднее Экман уточнил, что поддержка предпринимателя не означает освобождения от возможных последствий его поступков.

Инвестор Гэвин Бейкер (Gavin Baker) предупредил, что отстранение Хуанга станет серьезным ударом по американской технологической отрасли и сыграет на руку Китаю. Его позицию поддержал Джейсон Калаканис (Jason Calacanis), один из ведущих подкаста All-In. Он также признал, что положение Nvidia делает компанию и ее руководителя потенциальными целями иностранных разведок.

Во вторник к сторонникам Хуанга присоединился основатель инвестиционной компании Valor Equity Partners Антонио Грасиас (Antonio Gracias), давний деловой партнер Маска. По его словам, без Хуанга США не смогли бы добиться нынешнего положения в сфере искусственного интеллекта. Грасиас считает, что одна ошибка не должна перечеркивать многолетние достижения предпринимателя.

Поддержку главе Nvidia выразил и президент США Дональд Трамп (Donald Trump). Он заявил, что верит словам Хуанга о том, что тот не знал о предполагаемых связях своей знакомой с китайской разведкой. При этом, по данным The New York Times, американские спецслужбы еще год назад информировали президента о подозрениях в отношении Элис Хуан (Alice Huang), ранее занимавшей руководящую должность в сингапурской компании Megaspeed.

Американские власти подозревают Элис Хуан в сотрудничестве с Министерством государственной безопасности Китая. Ее компания закупала у Nvidia чипы на миллиарды долларов. Пекин отверг обвинения в шпионаже, назвав их клеветой, а сама Элис Хуан не ответила на запросы журналистов о комментариях.

Совет директоров Nvidia начал независимое расследование обстоятельств произошедшего, хотя пока не видит оснований считать, что коммерческие секреты компании или национальная безопасность США оказались под угрозой. Председатели трех комитетов Палаты представителей Конгресса уже пригласили Хуанга на закрытый брифинг, чтобы обсудить его контакты с Элис Хуан и меры защиты конфиденциальной информации.