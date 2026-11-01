Сегодня 12 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Илон Маск и инвесторы встали на защиту г...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Илон Маск и инвесторы встали на защиту главы Nvidia — без него США рискуют уступить Китаю

Крупные инвесторы и предприниматели Кремниевой долины выступили в защиту генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) на фоне скандала вокруг его личной жизни и предполагаемых связей с китайской разведкой. Они считают, что возможный уход руководителя компании способен ослабить позиции США в мировой гонке искусственного интеллекта.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Представители технологического сообщества призывают отделять личные ошибки Хуанга от вопросов национальной безопасности. По их мнению, потеря руководителя Nvidia может обернуться для американской ИИ-индустрии более серьезными последствиями, чем сам скандал. При этом расследование обстоятельств его отношений продолжается.

Одним из первых Хуанга поддержал партнер венчурной компании Sequoia Capital Шон Магуайр (Shaun Maguire). Он назвал предпринимателя одним из выдающихся руководителей своего поколения и заявил, что тот незаменим для американского лидерства в сфере ИИ. Вскоре эту позицию поддержал Илон Маск (Elon Musk), согласившийся с публикацией Магуайра в соцсети X.

Миллиардер и управляющий хедж-фондом Pershing Square Билл Экман (Bill Ackman) также призвал поддержать Хуанга и его семью. Он положительно оценил решение главы Nvidia признать свою ошибку и взять на себя ответственность. Позднее Экман уточнил, что поддержка предпринимателя не означает освобождения от возможных последствий его поступков.

Инвестор Гэвин Бейкер (Gavin Baker) предупредил, что отстранение Хуанга станет серьезным ударом по американской технологической отрасли и сыграет на руку Китаю. Его позицию поддержал Джейсон Калаканис (Jason Calacanis), один из ведущих подкаста All-In. Он также признал, что положение Nvidia делает компанию и ее руководителя потенциальными целями иностранных разведок.

Во вторник к сторонникам Хуанга присоединился основатель инвестиционной компании Valor Equity Partners Антонио Грасиас (Antonio Gracias), давний деловой партнер Маска. По его словам, без Хуанга США не смогли бы добиться нынешнего положения в сфере искусственного интеллекта. Грасиас считает, что одна ошибка не должна перечеркивать многолетние достижения предпринимателя.

Поддержку главе Nvidia выразил и президент США Дональд Трамп (Donald Trump). Он заявил, что верит словам Хуанга о том, что тот не знал о предполагаемых связях своей знакомой с китайской разведкой. При этом, по данным The New York Times, американские спецслужбы еще год назад информировали президента о подозрениях в отношении Элис Хуан (Alice Huang), ранее занимавшей руководящую должность в сингапурской компании Megaspeed.

Американские власти подозревают Элис Хуан в сотрудничестве с Министерством государственной безопасности Китая. Ее компания закупала у Nvidia чипы на миллиарды долларов. Пекин отверг обвинения в шпионаже, назвав их клеветой, а сама Элис Хуан не ответила на запросы журналистов о комментариях.

Совет директоров Nvidia начал независимое расследование обстоятельств произошедшего, хотя пока не видит оснований считать, что коммерческие секреты компании или национальная безопасность США оказались под угрозой. Председатели трех комитетов Палаты представителей Конгресса уже пригласили Хуанга на закрытый брифинг, чтобы обсудить его контакты с Элис Хуан и меры защиты конфиденциальной информации.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про искусственный интеллект

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Коллективный иск к NVIDIA и Дженсену Хуангу уронил капитализацию компании на $429 млрд за два дня
Похождения Хуанга могут обернуться подарком для AMD — Nvidia рискует сократить заказы на чипы
Интрижка Хуанга помогла организовать поставки в Китай чипов Nvidia на $7,5 млрд
Google научила ИИ читать ДНК на уровне отдельных клеток — это поможет искать корни болезней
США хотят встроить «Локатор» в ИИ-чипы — чтобы находить санкционные ускорители Nvidia, просочившиеся в Китай
SpaceX создаёт собственную ИИ-стойку на чипах Nvidia Vera Rubin — чтобы отправить её в космос
Материалы по теме
Коллективный иск к NVIDIA и Дженсену Хуангу уронил капитализацию компании на $429 млрд за два дня

Коллективный иск к NVIDIA и Дженсену Хуангу уронил капитализацию компании на $429 млрд за два дня

Похождения Хуанга могут обернуться подарком для AMD — Nvidia рискует сократить заказы на чипы

Похождения Хуанга могут обернуться подарком для AMD — Nvidia рискует сократить заказы на чипы

Интрижка Хуанга помогла организовать поставки в Китай чипов Nvidia на $7,5 млрд

Интрижка Хуанга помогла организовать поставки в Китай чипов Nvidia на $7,5 млрд

Google научила ИИ читать ДНК на уровне отдельных клеток — это поможет искать корни болезней

Google научила ИИ читать ДНК на уровне отдельных клеток — это поможет искать корни болезней

США хотят встроить «Локатор» в ИИ-чипы — чтобы находить санкционные ускорители Nvidia, просочившиеся в Китай

США хотят встроить «Локатор» в ИИ-чипы — чтобы находить санкционные ускорители Nvidia, просочившиеся в Китай

SpaceX создаёт собственную ИИ-стойку на чипах Nvidia Vera Rubin — чтобы отправить её в космос

SpaceX создаёт собственную ИИ-стойку на чипах Nvidia Vera Rubin — чтобы отправить её в космос

Теги: nvidia, ии, дженсен хуанг, китай
nvidia, ии, дженсен хуанг, китай
← В прошлое

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Уволенные Xbox разработчики Doom: The Dark Ages объединились в студию Hidden Horses для создания адреналинового шутера старой школы
65 миллионов проданных копий, тысячи модов и народная любовь: легендарной The Elder Scrolls V: Skyrim исполнилось 15 лет
Санкции США дали трещину: китайские университеты, связанные с военными, находят пути к ограниченным чипам Nvidia
OpenAI и Anthropic начали блокировать пользователей за реверс-инжиринг с помощью ИИ
Claude Fable 5.2 по одному запросу сгенерировала трёхмерный шутер с реалистичной графикой — на это ушло восемь часов и $550
Resident Evil Requiem вырвала «Игру года» у Phantom Blade Zero и Crimson Desert — итоги Golden Joystick Awards 2026 10 мин.
Google научила ИИ принимать решения без лишних слов — Gemini Decisions API сэкономит на токенах 36 мин.
Google тайно тестирует Gemini 4 Hydrogen — быструю и экономичную альтернативу мощным ИИ-моделям 3 ч.
ЕС объявил войну тёмным паттернам — манипуляции пользователями обойдутся соцсетям, сервисам и магазинам в 6 % оборота 3 ч.
Глава Anthropic пообещал победить рак с помощью ИИ уже через 10 лет 4 ч.
Nintendo нанесла удар по рынку прошивок мод-чипов для Switch — Picofly, SX Core, HWFLY и другие жертвы борьбы с пиратством 4 ч.
Microsoft прекратила поддержку Windows 11 23H2, выпустив последний патч безопасности 6 ч.
Apple объявила о закрытии форума поддержки — он уже перешёл в режим чтения 6 ч.
«Базис» представил безопасную платформу для хранения и проверки компонентов ПО 7 ч.
Руководство My.Games выкупит компанию благодаря деньгам из ОАЭ 10 ч.
Илон Маск и инвесторы встали на защиту главы Nvidia — без него США рискуют уступить Китаю 23 мин.
ПК по цене однушки в Москве: HP выпустила рабочую станцию ZGX Fury с 748 Гбайт памяти по цене от $132 000 44 мин.
IBM утроила число кубитов в чипе Nighthawk — а в 2027 году создаст 1040-кубитовый квантовый суперкомпьютер 46 мин.
AMD придумала, как сэкономить миллионы на серверной памяти — SSD без потерь «заменят» половину дорогой DRAM 3 ч.
Google научила ИИ читать ДНК на уровне отдельных клеток — это поможет искать корни болезней 4 ч.
США хотят встроить «Локатор» в ИИ-чипы — чтобы находить санкционные ускорители Nvidia, просочившиеся в Китай 4 ч.
Учёные придумали капельное охлаждение процессоров — оно сбивает температуру на 17 °C за 15 секунд 6 ч.
SpaceX создаёт собственную ИИ-стойку на чипах Nvidia Vera Rubin — чтобы отправить её в космос 6 ч.
PlayStation 5 стала восьмой самой продаваемой консолью в истории — поставки превысили 100 млн 6 ч.
«А что, если бы у вас было время?»: Nothing снова дразнит загадочным ИИ-гаджетом 7 ч.