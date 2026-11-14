Обновление пошло не по плану: перегруженные маршрутизаторы остановили авиасообщение в США

Обновление телекоммуникационной сети привело к масштабному сбою в системе управления воздушным движением США: в пятницу, 13 ноября, FAA примерно на пять часов приостановило вылеты по всей стране. Возникли перебои с передачей радиолокационных данных и связью с самолётами. Уже находившиеся в воздухе борта продолжили полёт и благополучно приземлились.

За день были отменены около 4 тыс. рейсов и задержаны примерно 10 тыс. Запрет на вылеты уже снят, однако восстановление расписания займёт дополнительное время: авиакомпаниям предстоит перераспределить самолёты и экипажи.

По предварительным данным, проблема возникла при обновлении закрытой телекоммуникационной сети, связывающей объекты FAA. Как сообщили источники CBS News, обновление вызвало перезагрузку, за которой последовали отказ системы и перебои связи. Это пока предварительное объяснение, а не окончательные результаты технического расследования.

Министр транспорта США Шон Даффи (Sean Duffy) связал сбой с перегрузкой устаревших коммутаторов и маршрутизаторов. По его словам, диспетчерские центры начали получать несогласованные радиолокационные данные, возникли перебои в связи с самолётами. Для восстановления работы специалисты внесли исправления, снизившие нагрузку на сетевое оборудование. Перед возобновлением вылетов FAA проверило работоспособность систем.

Таким образом, речь идёт не об отказе компьютеров на борту самолётов, а о сбое наземной сети, по которой передаются данные, необходимые диспетчерам. При этом, по словам Даффи, новое оборудование продолжало работать — отказали старые участки инфраструктуры.

Значительная часть этой инфраструктуры использует TDM — технологию временно́го разделения каналов. Она позволяет передавать несколько потоков данных по одной линии, выделяя каждому собственные временные интервалы. FAA постепенно переводит такие соединения на современные сети на базе IP. Проблема не в самом принципе TDM, а в стареющем оборудовании и сворачивании поддержки соответствующих услуг операторами связи. Необходимость перехода FAA отмечало ещё в документах 2019 года.

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин (Markwayne Mullin) заявил, что, по предварительной оценке, внедрение нового оборудования и технологий перегрузило старую систему. Он также сообщил, что инцидент не связан с глобальным сбоем Microsoft. Признаков кибератаки власти не обнаружили, хотя на последовавшие уточняющие вопросы Маллин ответил, что расследование продолжается и окончательно исключать какие-либо версии пока рано.

Даффи призвал Конгресс выделить дополнительные средства на модернизацию управления воздушным движением и предупредил, что не может гарантировать отсутствие повторных сбоев. По оценке Маллина, полное обновление системы потребует около $50 млрд: точечные доработки, по его мнению, уже не решают накопившихся проблем.

Предыдущая общенациональная приостановка вылетов произошла в январе 2023 года. Тогда отказала другая система FAA — NOTAM, которая распространяет важные для пилотов оперативные извещения. Речь шла именно об остановке вылетов, а не наземного обслуживания самолётов.