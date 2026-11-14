Сегодня 14 ноября 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Обновление пошло не по плану: перегружен...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Обновление пошло не по плану: перегруженные маршрутизаторы остановили авиасообщение в США

Обновление телекоммуникационной сети привело к масштабному сбою в системе управления воздушным движением США: в пятницу, 13 ноября, FAA примерно на пять часов приостановило вылеты по всей стране. Возникли перебои с передачей радиолокационных данных и связью с самолётами. Уже находившиеся в воздухе борта продолжили полёт и благополучно приземлились.

Источник изображения: Nils Huenerfuerst/unsplash.com

Источник изображения: Nils Huenerfuerst/unsplash.com

За день были отменены около 4 тыс. рейсов и задержаны примерно 10 тыс. Запрет на вылеты уже снят, однако восстановление расписания займёт дополнительное время: авиакомпаниям предстоит перераспределить самолёты и экипажи.

По предварительным данным, проблема возникла при обновлении закрытой телекоммуникационной сети, связывающей объекты FAA. Как сообщили источники CBS News, обновление вызвало перезагрузку, за которой последовали отказ системы и перебои связи. Это пока предварительное объяснение, а не окончательные результаты технического расследования.

Министр транспорта США Шон Даффи (Sean Duffy) связал сбой с перегрузкой устаревших коммутаторов и маршрутизаторов. По его словам, диспетчерские центры начали получать несогласованные радиолокационные данные, возникли перебои в связи с самолётами. Для восстановления работы специалисты внесли исправления, снизившие нагрузку на сетевое оборудование. Перед возобновлением вылетов FAA проверило работоспособность систем.

Таким образом, речь идёт не об отказе компьютеров на борту самолётов, а о сбое наземной сети, по которой передаются данные, необходимые диспетчерам. При этом, по словам Даффи, новое оборудование продолжало работать — отказали старые участки инфраструктуры.

Значительная часть этой инфраструктуры использует TDM — технологию временно́го разделения каналов. Она позволяет передавать несколько потоков данных по одной линии, выделяя каждому собственные временные интервалы. FAA постепенно переводит такие соединения на современные сети на базе IP. Проблема не в самом принципе TDM, а в стареющем оборудовании и сворачивании поддержки соответствующих услуг операторами связи. Необходимость перехода FAA отмечало ещё в документах 2019 года.

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин (Markwayne Mullin) заявил, что, по предварительной оценке, внедрение нового оборудования и технологий перегрузило старую систему. Он также сообщил, что инцидент не связан с глобальным сбоем Microsoft. Признаков кибератаки власти не обнаружили, хотя на последовавшие уточняющие вопросы Маллин ответил, что расследование продолжается и окончательно исключать какие-либо версии пока рано.

Даффи призвал Конгресс выделить дополнительные средства на модернизацию управления воздушным движением и предупредил, что не может гарантировать отсутствие повторных сбоев. По оценке Маллина, полное обновление системы потребует около $50 млрд: точечные доработки, по его мнению, уже не решают накопившихся проблем.

Предыдущая общенациональная приостановка вылетов произошла в январе 2023 года. Тогда отказала другая система FAA — NOTAM, которая распространяет важные для пилотов оперативные извещения. Речь шла именно об остановке вылетов, а не наземного обслуживания самолётов.

Было интересно? Скажите об этом Google, чтобы чаще получать ссылки на наши новости про автомобили

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SpaceX Starship отправилась в исторический полёт — попытка поймать Super Heavy провалена
Многострадальный корабль Boeing Starliner вернули к полётам — реанимационные мероприятия продолжатся
NASA выбрало экипаж для полёта на МКС весной 2027 года — о России не забыли
BYD представила китайский Rolls-Royce: люксовый электромобиль Yangwang умеет плавать и стоит больше $300 000
Маск объявил о сворачивании производства Cybertruck: футуристический пикап не оправдал надежд Tesla
Электрический суперкар BYD разогнался до 503 км/ч — это мировой рекорд для серийных авто
Материалы по теме
SpaceX Starship отправилась в исторический полёт — попытка поймать Super Heavy провалена

SpaceX Starship отправилась в исторический полёт — попытка поймать Super Heavy провалена

Многострадальный корабль Boeing Starliner вернули к полётам — реанимационные мероприятия продолжатся

Многострадальный корабль Boeing Starliner вернули к полётам — реанимационные мероприятия продолжатся

NASA выбрало экипаж для полёта на МКС весной 2027 года — о России не забыли

NASA выбрало экипаж для полёта на МКС весной 2027 года — о России не забыли

BYD представила китайский Rolls-Royce: люксовый электромобиль Yangwang умеет плавать и стоит больше $300 000

BYD представила китайский Rolls-Royce: люксовый электромобиль Yangwang умеет плавать и стоит больше $300 000

Маск объявил о сворачивании производства Cybertruck: футуристический пикап не оправдал надежд Tesla

Маск объявил о сворачивании производства Cybertruck: футуристический пикап не оправдал надежд Tesla

Электрический суперкар BYD разогнался до 503 км/ч — это мировой рекорд для серийных авто

Электрический суперкар BYD разогнался до 503 км/ч — это мировой рекорд для серийных авто

Теги: сша, faa, сбой, самолёты
сша, faa, сбой, самолёты
← В прошлое

© 1997—2026 3DNews

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Соцсети Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные и Samsung обманули физику — уменьшили толщину линз AR-очков до полутора миллиметров
Роскомнадзор вооружился ИИ за 2,27 млрд рублей — он будет искать VPN и запрещённый контент
«Спасибо, что были с нами»: ранний доступ амбициозного российского MMO-шутера Pioner стал его могилой
Моддер показал, как работали экспериментальные механики и оружие из отменённой Half-Life 2: Episode Three
Временная глава Nvidia Колетт Кресс конфликтовала с Хуангом из-за рискованных ставок на ИИ
Meta тестирует аналог Polymarket — сотрудники делают ставки, станет ли Тим Кук главой Nvidia 36 мин.
Новая статья: Queen's Domain — по заветам FromSoftware. Рецензия 11 ч.
Google встроила «Кошелёк» в Gemini: ИИ сможет анализировать расходы и находить забытые подписки 13 ч.
PS5 теряет эксклюзивы: метроидвания God of War: Sons of Sparta выйдет на PS4 с новым контентом 15 ч.
У ChatGPT появился «Кошелёк» — теперь ИИ-агенты смогут совершать покупки от имени пользователя 15 ч.
Сервисы Microsoft стали восстанавливаться после одного из самых продолжительных глобальных сбоев 15 ч.
США арестовали $1,2 млрд из похищенных у Binance активов на $6,3 млрд 15 ч.
В GTA VI будет полноценный внутриигровой мультсериал — первый трейлер Macca & Friends 16 ч.
Microsoft вынудила трейдеров и работников офисов по всему миру вспомнить про факсы и телефоны 17 ч.
У Anthropic Claude произошёл глобальный сбой вслед за сервисами Microsoft 20 ч.
Обновление пошло не по плану: перегруженные маршрутизаторы остановили авиасообщение в США 44 мин.
Intel выпустила эксклюзивный Core Ultra 7 260K для магазина Newegg — он совсем чуть-чуть медленнее 265K 9 ч.
Процессоры могут повторить судьбу видеокарт: бум ИИ грозит новым дефицитом комплектующих 11 ч.
Предложение занять пост гендиректора Nvidia получил глава Arm, но это не точно 11 ч.
Мышь с трекболом, который можно подвинуть под себя: Keychron открыла предзаказы на T1 HE за $60 11 ч.
ИИ-проекты Китая на $3,2 млрд оказались под угрозой из-за увольнения Хуанга 11 ч.
Первые компоненты умного дома Apple Home Collection стали доступны для предзаказа 12 ч.
AMD представила ускорители Instinct MI450X с уменьшенным объёмом памяти 13 ч.
AMD неожиданно потеряла позиции на рынке настольных процессоров: доля Intel снова превысила 70 % 13 ч.
QuantumScape нашла способ обуздать главную проблему твердотельных аккумуляторов и готова поделиться технологией 13 ч.