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«Выглядит потрясающе»: моддер прокачал Dark Souls: Prepare To Die Edition с помощью трассировки пути

Заинтриговавший фанатов прошедшей весной мод энтузиаста gabdeg с поддержкой трассировки пути для культового ролевого боевика Dark Souls от разработчиков из японской студии FromSoftware добрался до публичного релиза.

Источник изображений: Nexus Mods (gabdeg)

Источник изображений: Nexus Mods (gabdeg)

Мод называется Dark Souls: Prepare to Die Edition RTX, предназначается именно для Dark Souls: Prepare To Die Edition и базируется на платформе RTX Remix от Nvidia, трансформирующей старые игры с помощью трассировки пути.

Dark Souls: Prepare to Die Edition RTX предлагает новые динамические источники света для заклинаний и прочих визуальных элементов, эффекты частиц на базе RTX Remix, подповерхностное рассеивание для персонажей, симуляцию воды и грязи.

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Также заявлена поддержка нейронного рендеринга Nvidia DLSS 5, высокой кадровой частоты (благодаря функции генерации кадров) и расширенного динамического диапазона HDR10 (экспериментальная).

По словам gabdeg, мод создавался с ИИ: код писал Claude, а часть материалов физически корректного рендеринга сгенерировала нейросеть PBRFusion 4. Визуальные улучшения производились вручную.

Скачать Dark Souls: Prepare to Die Edition RTX можно с Nexus Mods. Выход мода сопровождался 11-минутным роликом с прохождением «Северного Прибежища Нежити» и релизным трейлером. «Выглядит потрясающе», — поделился denissmith7671.

На данном этапе Dark Souls: Prepare to Die Edition RTX страдает от ряда багов и проседания производительности: gabdeg пообещал поддерживать проект обновлениями и допустил адаптацию мода для Dark Souls Remastered.

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Теги: dark souls, fromsoftware, bandai namco, ролевой экшен
dark souls, fromsoftware, bandai namco, ролевой экшен
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