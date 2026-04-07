«Мод моей мечты»: энтузиаст показал, как трассировка пути преображает классическую Dark Souls

Трансформирующая старые игры с помощью трассировки пути платформа RTX Remix от Nvidia до сих пор была несовместима с культовым ролевым боевиком Dark Souls от FromSoftware, однако группа энтузиастов сделала невозможное возможным.

Источник изображения: Bandai Namco

Источник изображения: Bandai Namco

Dark Souls с трассировкой пути стала возможна благодаря набору инструментов от Ekozmaster и Kim2091 (создан с помощью агентного инжиниринга), кодовой базы от xoxor4d и вкладу CR. Результат работы показал моддер gabdeg.

Размещённый на YouTube-канале gabdeg 17-минутный ролик демонстрирует, как трассировка пути преображает столь знаковые локации из Dark Souls: Prepare To Die Edition, как Город Нежити и Анор Лондо. Видео при этом изобилует багами.

По словам моддера fromsoftserve (автор Dark Souls Re-Remastered), это происходит из-за недостатка в игре карт нормалей и отражений для многих поверхностей, которые необходимы трассировке пути для стабильной работы.

Вышедшая в 2018 году Dark Souls Remastered эти карты содержит, но базируется на DirectX 11 (RTX Remix работает с играми на DirectX 8 и 9), поэтому Prepare To Die Edition была единственным вариантом моддеров.

Взгляд на Анор Лондо с трассировкой пути (источник изображения: gabdeg)

Взгляд на Анор Лондо с трассировкой пути (источник изображения: gabdeg)

«Боже мой, я время от времени пытался заставить PTDE хотя бы запуститься с RTX Remix после каждого их обновления API. Если честно, это мод моей мечты», — признался fromsoftserve.

Стоит отметить, что gabdeg планирует публичный релиз своего мода Dark Souls RTX Remix. Перед выпуском энтузиаст намерен повысить стабильность сборки и исправить наиболее очевидные графические недочёты. Сроки выхода не уточняются.

Теги: dark souls, fromsoftware, bandai namco, ролевой экшен, rtx remix, nvidia
dark souls, fromsoftware, bandai namco, ролевой экшен, rtx remix, nvidia
