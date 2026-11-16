У iPhone Duo появилось распознавание лиц для разблокировки — даже без Face ID

Apple добавила возможность разблокировки iPhone Duo с использованием фронтальной камеры. Эта функция появилась во второй бета-версии iOS 27.3. Она работает только на экране блокировки. Для совершения покупок через Apple Pay, ввода паролей и логинов, а также выполнения других подобных действий по-прежнему требуется аутентификация с помощью Touch ID.

Для разблокировки с помощью камеры необходимо выполнить аутентификацию через Touch ID или ввести пароль. После примерно 45 минут бездействия потребуется повторное подтверждение личности с помощью Touch ID. Включить разблокировку фронтальной камерой можно в приложении «Настройки» в разделе «Touch ID и код-пароль» (Touch ID‌ and Passcode).

Также Apple добавила новую опцию, позволяющую блокировать iPhone Duo в закрытом состоянии — в этом случае контент не будет переноситься на внешний дисплей. Настроить эту функцию можно в приложении «Настройки» в разделе «Экран и яркость» (Display and Brightness).