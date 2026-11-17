Из нескольких регионов России сегодня, 17 ноября 2026 года, стали поступать жалобы на проблемы с доступом к крупнейшим международным сервисам, в том числе Google, Deepseek, Twitch и Discord; сообщается также о сбоях в работе «Ростелекома».

За последние сутки на неполадки в работе Google пожаловались 2,1 тыс. человек — первые сообщения стали поступать ещё накануне, 16 ноября. Одни пользователи сообщают, что «ничего не загружается»; другие отмечают: «Пишет, что офлайн и нет интернета, хотя с интернетом всё хорошо». Наиболее серьёзные проблемы отмечаются в работе поисковой машины Google: поисковая выдача либо загружается очень медленно, либо не показывается вообще.

По состоянию на 12:50 на работу Google за час поступила 181 жалоба. О проблемах с DeepSeek сообщили 157 пользователей, о трудностях с Twitch — 123 человека. На платформе Downdetector зафиксирован всплеск жалоб на работу сервиса Discord, а также на службы «Ростелекома».

Причины неполадок пока установить не удалось. Они затронули не всех пользователей — некоторые вообще не могут воспроизвести сбои. Активнее всего о проблемах с Google сообщают пользователи из Санкт-Петербурга (7 %), Москвы (6 %) и Саратовской области (5 %). О неполадках а работе DeepSeek сообщают в Москве (4 %), Новосибирской (3 %) и Московской областях (3 %). Трудности с доступом к Twitch отмечают пользователи из Иркутской области (21 %), Краснодарского (12 %) и Красноярского краёв (12 %).

Официальных комментариев от «Ростелекома» и представителей зарубежных сервисов не поступало.