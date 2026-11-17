Немецкий моддер и инженер Аарон Кристофель (Aaron Christophel) продолжает переносить классический шутер Doom от id Software на не предназначенные для него устройства. На этот раз объектом эксперимента стала USB-флешка.

Речь идёт о твердотельном флеш-накопителе Movespeed MSSU10-128GSR объёмом 128 Гбайт с цветным ЖК-экраном, который отображает актуальную информацию: свободное место, скорость соединения, температуру и так далее.

Портированная Кристофелем на Movespeed MSSU10-128GSR версия Doom работает не на USB-контроллере (Silicon Motion SM2320G), а на установленном в устройство микроконтроллере C*Core CCM4101, отвечающем за дисплей.

С помощью ИИ моддер снабдил C*Core CCM4101 новой прошивкой, а Silicon Motion SM2320G оставил без изменений. Movespeed MSSU10-128GSR с запущенной Doom продолжает выполнять основную функцию — хранение и перенос данных.

Doom на Movespeed MSSU10-128GSR работает при 13 кадрах/с и управляется с помощью копирования файлов на накопитель и обратно. Среди ограничений — задержка около 100 мс, отсутствие звука и лишь первый уровень (E1M1).

Процесс разборки Movespeed MSSU10-128GSR и демонстрацию геймплея Doom на флешке Кристофель показал в 18-минутном видео. Моддер также выложил на GitHub прошивку и инструкции для переноса игры на USB-накопитель.

В прошлом Кристофель уже запускал Doom на вейпе, настольном зарядном устройстве и прочих неочевидных гаджетах. Другие энтузиасты переносили классический шутер в PDF-файл, документ Word и даже поисковую строку Google.