Sony одержала победу в британском судебном процессе на £2 млрд. По словам истцов, компания завышала цены на цифровые игры, пользуясь своим монопольным положением. Сторона обвинения утверждала, что Sony злоупотребляет доминирующим положением и вынуждает пользователей приобретать цифровые игры и дополнения для её консоли исключительно через магазин PlayStation Store. Суд полностью отклонил данные претензии.

«Sony может устанавливать — и устанавливает — розничные цены, не сталкиваясь при этом ни с какой конкуренцией в сфере цифрового контента. Это позволяет компании получать монопольную прибыль от цифровой дистрибуции», — заявили в суде юристы истцов.

Представитель Sony сообщил, что компания «потратила годы и миллиарды» на создание интегрированной игровой платформы, которая приносит пользу потребителям в условиях конкурентного рынка, к тому же аналогичные модели используют и её конкуренты, Nintendo и Microsoft. По мнению юристов Sony, суть иска сводится к требованию разрешить сторонним компаниям открывать свои магазины для PlayStation, фактически пользуясь плодами инвестиций компании.

Юристы компании также подчеркнули, что маржа, которую Sony получает от продажи игр и дополнительного контента, не является чрезмерной, добавив, что в иске не учитываются ни затраты самой компании, ни ценность её бренда.

Сегодня апелляционный трибунал по вопросам конкуренции (Competition Appeal Tribunal, CAT) в Лондоне полностью отклонил иск. По итогам разбирательства, начавшегося в марте, суд постановил, что истцы не смогли доказать факт нарушения компанией Sony антимонопольного законодательства.

Это дело стало третьим судебным процессом против крупной технологической компании с начала 2025 года. Аналитики утверждают, что в Великобритании набирает обороты практика подобных коллективных исков.