Steam не смог уклониться от антимонопольного иска в Великобритании — от Valve требуют почти 900 миллионов долларов

Поданный против Valve в Великобритании коллективный иск на £656 млн ($897 млн) получил право на жизнь. Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции (CAT) Великобритании одобрил рассмотрение дела.

Напомним, подавшая иск защитница прав детей Вики Шотболт (Vicki Shotbolt) обвинила Valve в использовании своего доминирующего положения на рынке и завышении цен на игры Steam.

Иск был подан позапрошлым летом и представляет интересы до 14 миллионов британских геймеров, которые с 2018 года покупали игры / дополнительный контент для них через Steam или другие площадки.

Адвокаты Шотболт на слушании в октябре 2025 года заявили, что Valve устанавливает для издателей определённые условия, которые запрещают им продавать свои игры на конкурирующих платформах раньше или дешевле, чем в Steam.

Кроме того, Valve не позволяет покупать DLC для игр из Steam в других цифровых магазинах, что «фактически привязывает» пользователей к совершению покупок на площадке, а также взимает «несправедливые и непомерные» комиссии (до 30 %).

Valve настаивала, что делу нельзя давать зелёный свет для дальнейшего рассмотрения (стандартная практика на старте разбирательств), однако, как сообщает агентство Reuters, CAT постановил иначе.

Ранее суд в Лондоне признал комиссии App Store завышенными и уличил Apple в злоупотреблении своим доминирующим положением. Слушания по аналогичному делу в отношении Google и Play Маркет пройдут в октябре.