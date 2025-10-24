Сегодня 24 октября 2025
Apple обдирает разработчиков — так постановил суд в Лондоне, назвав комиссии App Store завышенными

Суд в Лондоне накануне постановил, что Apple злоупотребляла своим доминирующим положением, взимая с разработчиков приложений завышенные комиссионные. Это грозит американской компании убытками в сотни миллионов фунтов стерлингов, сообщает Reuters.

Источник изображения: Laurenz Heymann / unsplash.com

Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции (CAT) вынес решение против Apple по итогам рассмотрения иска, поданного от имени миллионов британских владельцев iPhone и iPad. Apple, по версии суда, с октября 2015 до конца 2020 года злоупотребляла своим доминирующим положением — она препятствовала конкуренции на рынке распространения приложений и выставляла разработчикам «чрезмерные и несправедливые» комиссии. Компания, впрочем, с решением суда не согласилась и заявила о намерении подать апелляцию. В ноябре пройдут слушания, на которых определят, как будет рассчитываться сумма ущерба, и будет ли рассматриваться ходатайство компании о разрешении на апелляцию.

Инициировавшая иск доктор Рэйчел Кент (Rachael Kent) заявила, что Apple исключила конкуренцию в распространении приложений и в области внутриигровых покупок, что позволило ей получить «чрезмерную прибыль» из-за завышенных комиссий для разработчиков. Суд установил, что для разработчиков переплата составила 17,5 % при комиссии 30 % — 50 % издержек разработчики переложили на потребителей. «В этом решении игнорируется, что App Store помогает разработчикам добиваться успеха, а потребителям предоставляет безопасное и надёжное место для поиска приложений и совершения платежей», — посетовали в Apple.

Это первый массовый иск для молодого британского института коллективных исков, который в этом году отметил своё десятилетие — за это время к рассмотрению были допущены несколько многомиллиардных дел, но особого успеха потребителям пока добиться не удалось. В октябре 2026 года начнутся слушания по схожему иску в отношении Google с её магазином приложений «Play Маркет». Производства также ведутся в отношении других технологических гигантов, в том числе Amazon и Microsoft.

Теги: apple, app store, судебные разбирательства, великобритания
