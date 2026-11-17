Сразу вслед за выпуском iPhone Duo в прошлом месяце Apple представила официальные руководства по ремонту устройства. А сегодня компания открыла продажу запчастей и инструментов для этого складного смартфона через свой магазин для самостоятельного ремонта (Self Service Repair Store).
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С 2022 года Apple развивает программу самостоятельного ремонта (Self Service Repair), позволяющую пользователям в ряде регионов приобретать запчасти, а также покупать или брать в аренду инструменты, необходимые для ремонта поддерживаемых устройств.
Всего несколько недель назад Apple добавила в ассортимент запчасти и инструменты для ряда новых устройств, включая iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также последние модели Mac Studio и Mac mini. Сегодня компания включила в этот список и iPhone Duo, предоставив владельцам и независимым специалистам по ремонту возможность приобретать необходимые компоненты для самостоятельного восстановления устройства.
В настоящее время для iPhone Duo доступны следующие запчасти:
- заднее стекло;
- оба аккумулятора;
- нижний динамик;
- камера;
- защитный слой;
- корпус;
- камера FaceTime;
- внутренний дисплей;
- внутренний дисплей в сборе;
- плата ввода-вывода;
- системная плата (логическая плата);
- основной микрофон;
- внешний дисплей;
- внешняя фронтальная камера;
- вибромотор Taptic Engine;
- верхний динамик;
- Touch ID и модуль управления камерой;
- разъем USB-C;
- кнопки регулировки громкости.
Помимо самих запчастей, Apple предлагает инструменты и расходные материалы, необходимые для проведения ремонтных работ. В их число входят приспособления для удаления клеевого слоя, присоски, нейлоновые щупы, инструменты для снятия клея, динамометрические отвёртки и винты — всё это можно приобрести отдельно.
Для тех, кому требуется помощь в проведении ремонта, Apple подготовила подробные пошаговые руководства, выпущенные одновременно с выходом iPhone Duo в прошлом месяце. В них содержатся инструкции по замене таких компонентов, как внутренний и внешний дисплеи, аккумуляторы, камеры и системная плата.
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