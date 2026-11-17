Сразу вслед за выпуском iPhone Duo в прошлом месяце Apple представила официальные руководства по ремонту устройства. А сегодня компания открыла продажу запчастей и инструментов для этого складного смартфона через свой магазин для самостоятельного ремонта (Self Service Repair Store).

С 2022 года Apple развивает программу самостоятельного ремонта (Self Service Repair), позволяющую пользователям в ряде регионов приобретать запчасти, а также покупать или брать в аренду инструменты, необходимые для ремонта поддерживаемых устройств.

Всего несколько недель назад Apple добавила в ассортимент запчасти и инструменты для ряда новых устройств, включая iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также последние модели Mac Studio и Mac mini. Сегодня компания включила в этот список и iPhone Duo, предоставив владельцам и независимым специалистам по ремонту возможность приобретать необходимые компоненты для самостоятельного восстановления устройства.

В настоящее время для iPhone Duo доступны следующие запчасти:

заднее стекло;

оба аккумулятора;

нижний динамик;

камера;

защитный слой;

корпус;

камера FaceTime;

внутренний дисплей;

внутренний дисплей в сборе;

плата ввода-вывода;

системная плата (логическая плата);

основной микрофон;

внешний дисплей;

внешняя фронтальная камера;

вибромотор Taptic Engine;

верхний динамик;

Touch ID и модуль управления камерой;

разъем USB-C;

кнопки регулировки громкости.

Помимо самих запчастей, Apple предлагает инструменты и расходные материалы, необходимые для проведения ремонтных работ. В их число входят приспособления для удаления клеевого слоя, присоски, нейлоновые щупы, инструменты для снятия клея, динамометрические отвёртки и винты — всё это можно приобрести отдельно.

Для тех, кому требуется помощь в проведении ремонта, Apple подготовила подробные пошаговые руководства, выпущенные одновременно с выходом iPhone Duo в прошлом месяце. В них содержатся инструкции по замене таких компонентов, как внутренний и внешний дисплеи, аккумуляторы, камеры и системная плата.