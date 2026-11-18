Неудачи прошлогодней глобальной стратегии Sid Meier’s Civilization VII продолжают сказываться на принадлежащей издательству 2K американской студии Firaxis Games (Marvel's Midnight Suns, серия XCOM).

Напомним, слабый старт продаж Sid Meier’s Civilization VII в сентябре 2025 года обернулся для Firaxis Games увольнением десятков сотрудников. Как выяснилось, это была не последняя волна сокращений.

По данным информаторов агентства Bloomberg, в ноябре 2026 года Firaxis Games лишилась ещё около 60 человек, включая руководителя Хизер Хейзен (Heather Hazen). Речь идёт примерно об одной трети персонала.

Представитель 2K подтвердил реструктуризацию Firaxis Games. По его словам, перемены направлены на то, чтобы студия сосредоточилась на своей сильной стороне — разработке первоклассных стратегических игр.

«Это означает прощание с талантливыми коллегами, которые помогли формировать Firaxis. Такие решения всегда даются нелегко, но они необходимы для открытия следующей главы в истории Firaxis», — заявил представитель 2K.

Тем временем, как передают источники Bloomberg, разработка неанонсированной следующей игры в серии тактических стратегией XCOM столкнулась с проблемами: летом команда провалила важную проверку.

Отменять новую XCOM не планируют, но из-за прошедшей волны увольнений в Firaxis проекту может грозить «встряска». Фанаты ждут продолжение серии уже больше десяти лет — XCOM 2 вышла ещё в феврале 2016 года.