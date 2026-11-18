Издатель Bethesda Softworks и разработчики из Bethesda Game Studios не спешат выпускать обновлённую версию классической постапокалиптической ролевой игры Fallout, но за дело уже взялись фанаты.

Группа моддеров восточноевропейского происхождения представила двухминутный геймплейный трейлер Fallout HD Remaster — осовремененного издания знаковой RPG от Interplay образца 1997 года.

Fallout HD Remaster базируется на Fallout Community Edition — неофициальной реализации движка первых Fallout с открытым исходным кодом — и нацелена насытить игру новыми деталями, сохранив классический визуальный стиль.

В частности, Fallout HD Remaster предложит рендеринг на базе OpenGL, 32-битную цветовую палитру (против 8-битной в оригинальной игре), тени от разных источников света, реалистичные эффекты огня, дыма и воды, а также смену дня и ночи.

Зрители в комментариях отметили признаки использования ИИ, но в целом остались заинтригованы проектом. «Я ждал этого 20 лет. Просто идеально и сделано с душой», — оценил Jurisdikcia.

Сроков выхода у Fallout HD Remaster пока нет, но на официальном сайте мода можно следить за прогрессом разработки. По состоянию на 16 ноября готовность проекта оценивается в 51 % — показатель основывается на игровых файлах.

Для работы Fallout HD Remaster понадобится копия оригинальной игры в Steam или GOG. После релиза моддеры могут реализовать бесшовные города, распорядок дня NPC, управление компаньонами и другие идеи.