Издатель Bethesda Softworks и разработчики из Bethesda Game Studios не спешат выпускать обновлённую версию классической постапокалиптической ролевой игры Fallout, но за дело уже взялись фанаты.
Компьютер месяца, спецвыпуск: выбираем мини-ПК для работы и развлечений в эпоху дефицита чипов памяти
Группа моддеров восточноевропейского происхождения представила двухминутный геймплейный трейлер Fallout HD Remaster — осовремененного издания знаковой RPG от Interplay образца 1997 года.
Fallout HD Remaster базируется на Fallout Community Edition — неофициальной реализации движка первых Fallout с открытым исходным кодом — и нацелена насытить игру новыми деталями, сохранив классический визуальный стиль.
В частности, Fallout HD Remaster предложит рендеринг на базе OpenGL, 32-битную цветовую палитру (против 8-битной в оригинальной игре), тени от разных источников света, реалистичные эффекты огня, дыма и воды, а также смену дня и ночи.
Зрители в комментариях отметили признаки использования ИИ, но в целом остались заинтригованы проектом. «Я ждал этого 20 лет. Просто идеально и сделано с душой», — оценил Jurisdikcia.
Сроков выхода у Fallout HD Remaster пока нет, но на официальном сайте мода можно следить за прогрессом разработки. По состоянию на 16 ноября готовность проекта оценивается в 51 % — показатель основывается на игровых файлах.
Для работы Fallout HD Remaster понадобится копия оригинальной игры в Steam или GOG. После релиза моддеры могут реализовать бесшовные города, распорядок дня NPC, управление компаньонами и другие идеи.
Источники: