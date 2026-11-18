За последний год с небольшим твердотельные накопители (SSD) заметно подорожали из-за бума технологий искусственного интеллекта. Однако ситуация может вскоре измениться: согласно данным издания Seoul Economic Daily (SED), спотовые цены на чипы NAND для потребительских накопителей начали снижаться. Аналитики Bank of America также прогнозируют снижение контрактных цен на фоне падения спроса и усиления конкуренции со стороны китайских производителей.

По информации SED, стоимость пластин с 512-гигабитными чипами 3D NAND на спотовом рынке снизилась на 32 % — до $14,30 за штуку, а цена пластин с 1-терабитными чипами упала на 19 % — до $24,90. Аналитики полагают, что рынок NAND не сможет удерживать высокие цены, которые наблюдались до сих пор.

Такое снижение может показаться странным на фоне продолжающегося повышения цен на корпоративные SSD. Однако, как отмечает SED, рост цен на смартфоны и ПК заставил потребителей отложить обновление техники. В результате поставки смартфонов сократились на 20 % по сравнению с прошлым годом, достигнув в третьем квартале самого низкого уровня за последние 14 лет. По данным Gartner, поставки персональных компьютеров также упали — на 22,5 % в годовом исчислении.

В сложившихся условиях производители электроники предпочитают распродавать имеющиеся запасы. Кроме того, у них, по всей видимости, уже сформирован достаточный резерв чипов NAND на ближайшую перспективу. Это привело к снижению цен на новые партии продукции, поступающие на спотовый рынок.

Стоит также учитывать, что на рынке потребительской памяти NAND не все типы флеш-памяти идентичны. Производители ОЗУ и флеш-памяти перенаправляют производственные мощности на нужды стремительно развивающейся сферы ИИ. На заводах по производству памяти идёт постепенный перевод мощностей с выпуска DDR5 на производство HBM, поскольку часть технологических процессов у них общая.

Однако, в сегменте NAND ситуация иная. Современная флеш-память высокой плотности насчитывает около 300 слоёв, а её производство требует совершенно иного оборудования, отличного от того, что используется для создания более простых чипов, предназначенных для массового потребителя. Поэтому рост спроса на NAND со стороны дата-центров, обслуживающих системы ИИ, не обязательно приведёт к сокращению предложения для потребительского рынка.

Помимо этого, дополнительный объем продукции от китайского производителя YMTC усиливает давление на цены в сторону их снижения. По данным SED, только во втором квартале текущего года компания YMTC отвоевала 14 % рынка у других крупных игроков в сфере NAND.

В совокупности эти факторы могут принести некоторое облегчение потребительскому сектору. Согласно прогнозам, в первом квартале 2027 года цены на флеш-память для ПК и смартфонов в рамках долгосрочных контрактов могут снизиться на 5–10 %, тогда как стоимость NAND для корпоративного сектора, скорее всего, останется относительно стабильной.

Время покажет, приведёт ли это к заметному удешевлению конечных устройств и комплектующих. Потребуется определённый срок, прежде чем продукты с такими чипами появятся на рынке. Тем не менее, в условиях нынешнего дефицита компонентов, вызванного бумом ИИ, любая возможность для снижения цен — это уже позитивный момент.