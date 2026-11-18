Кратковременное замедление разработки передовых моделей искусственного интеллекта пока не отразилось на спросе на вычислительные ускорители. Nvidia и AMD отчитались о рекордной выручке от оборудования для центров обработки данных, а одним из главных источников дальнейшего роста становится запуск уже обученных нейросетей.

В августе OpenAI временно приостановила часть работ по обучению наиболее мощных моделей после инцидента с Hugging Face и выявления новых рисков в сфере кибербезопасности. Компания объявила двухнедельную паузу, однако 28 августа возобновила крупный цикл обучения с усиленными мерами защиты. Часть экспериментальных запусков осталась на паузе.

В сентябре глава Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) также призвал замедлить разработку наиболее мощных ИИ-систем из-за риска их использования для кибератак. Эти заявления вызвали опасения, что производители ускорителей могут столкнуться с сокращением заказов. Однако опубликованные финансовые результаты пока не указывают на снижение спроса, отмечает The Verge.

За третий квартал 2027 финансового года, завершившийся 25 октября 2026 года, Nvidia получила $115,8 млрд выручки — на 103 % больше, чем годом ранее. Продажи в сегменте центров обработки данных выросли на 110 % и достигли $107,6 млрд. Компания приступила к поставкам систем Vera Rubin NVL72, которые уже используются облачными провайдерами CoreWeave, Google, Microsoft и Oracle.

AMD также завершила третий квартал с рекордными показателями. Общая выручка выросла на 45 %, до $13,4 млрд, а продажи оборудования для ЦОД увеличились на 97 %, до $8,5 млрд. Среди заказчиков систем Helios с ускорителями Instinct MI450 компания называет OpenAI и Anthropic.

При этом финансовые отчеты не позволяют сразу оценить последствия возможного сокращения обучения передовых моделей. Вице-президент Counterpoint Research Нил Шах (Neil Shah) объяснил, что из-за действующих контрактов на закупку вычислительного оборудования и памяти влияние таких решений может проявиться в отчетности примерно через полгода.

Дополнительный спрос формируется за счет инференса — выполнения запросов уже обученными ИИ-моделями. В отличие от обучения, этот процесс требует вычислительных ресурсов при каждом обращении пользователя или запуске ИИ-агента. По словам временно исполняющей обязанности гендиректора Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress), с мая стоимость обработки токенов снизилась почти на 60 %, что способствует увеличению их потребления.

Анализ данных корпоративной платформы Ramp, проведенный The Verge, показал, что в начале ноября на семейства передовых ИИ-моделей приходилось около 60 % использования токенов среди компаний, работающих с этим сервисом. С начала года их доля выросла примерно втрое. При этом расходы бизнеса на ИИ увеличиваются значительно медленнее, чем объем использования моделей.

Для производителей ускорителей это означает изменение структуры спроса. Однако растущее значение инференса усиливает конкуренцию с разработчиками специализированных чипов. Google, Amazon и другие крупные компании стремятся снизить стоимость выполнения запросов с помощью собственных процессоров. По прогнозу Counterpoint Research, к 2028 году мировые поставки специализированных серверных ИИ-чипов могут превысить поставки графических процессоров для ЦОД.

В сентябре тогдашний глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) призывал решать проблемы безопасности ИИ инженерными методами, а не дополнительными законодательными ограничениями. Он допускал приостановку работы над небезопасными продуктами, но выступал против общего замедления технологического развития.