Hyundai Motor Group стала единоличным владельцем американской компании Boston Dynamics, занимающейся робототехникой. Этот переход позволит ускорить процесс коммерциализации человекоподобного робота Atlas, который разрабатывается Boston Dynamics, пишет The Korea Herald.

Согласно отчётности логистической дочерней компании Hyundai Glovis за третий квартал 2026 года, все опционы на обыкновенные акции Boston Dynamics были исполнены. Сделка завершила выкуп оставшейся доли японского конгломерата SoftBank в размере 9,65 %, который в июле воспользовался своим пут-опционом в рамках прежних акционерных соглашений.

Оставшиеся акции выкупили действующие акционеры — глава Hyundai Motor Group Чон Ый Сон (Chung Euisun), а также структуры HMG Global и Hyundai Glovis. В частности, Hyundai Glovis инвестировала 46,5 млрд вон ($34,8 млн), увеличив свою долю на 1,08 процентного пункта — до 12,47 %. Теперь Чон Ый Сон и аффилированные компании группы контролируют 100 % Boston Dynamics.

По мнению экспертов отрасли, консолидация прав собственности стала важным поворотным моментом для развития робототехнического направления Hyundai. Теперь группе не нужно учитывать интересы сторонних акционеров, и она может более оперативно и самостоятельно осуществлять капитальные вложения, проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также развивать сотрудничество между своими подразделениями.

Главная цель новой стратегии — коммерциализация гуманоида Atlas. Hyundai планирует к 2028 году выйти на производственную мощность 30 000 роботов Atlas в год и внедрить их непосредственно в промышленные процессы.

Первой площадкой для роботов станет предприятие Hyundai Motor Group Metaplant America в штате Джорджия (США). На начальном этапе гуманоиды займутся сортировкой и транспортировкой автозапчастей, а после проверки технологий перейдут к выполнению более сложных сборочных операций.

Интегрируя робототехнические решения Boston Dynamics, работающие на базе искусственного интеллекта, в свои системы автомобильного производства и логистики, Hyundai стремится повысить эффективность заводов и создать новый драйвер роста бизнеса.

Став единственным владельцем американской компании, Hyundai предстоит решить ещё одну важную задачу — обеспечить прибыльность своего робототехнического подразделения. Несмотря на рост выручки Boston Dynamics на 29 % (до 136 млрд вон за первые девять месяцев 2026 года), чистый убыток компании увеличился до 626,6 млрд вон — главным образом из-за значительных расходов на исследования, разработки и производство.

После завершения реструктуризации системы управления Boston Dynamics готовится к возможному первичному публичному размещению акций (IPO). По оценкам источников, это может произойти примерно в 2029–2030 годах, когда объёмы производства существенно вырастут. Официальные сроки пока не установлены.