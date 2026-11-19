Комитет стандартизации полупроводниковой продукции (JEDEC) опубликовал предварительную информацию о стандарте памяти DDR6, в которой отражены изменения, касающиеся пропускной способности, ёмкости и габаритов модулей памяти.

Одной из наиболее примечательных деталей стало предложение уменьшить длину модуля до 74 мм. Для сравнения, стандартные модули DDR5 DIMM имеют длину 133 мм. Таким образом, новые модули будут примерно на 44 % короче современных полноразмерных модулей памяти для настольных ПК и серверов. Уменьшение габаритов призвано повысить плотность размещения памяти в системах с ограниченным пространством на материнской плате, что особенно актуально для серверов и платформ, используемых в центрах обработки данных.

Благодаря уменьшенной длине модулей производители систем смогут разместить больше слотов для оперативной памяти на той же площади материнской платы. Это будет полезно для серверных конфигураций большой ёмкости, где слоты для памяти конкурируют за место с процессорами, системами охлаждения и другими компонентами. Впрочем, JEDEC не утверждает, что все модули DDR6 будут выполнены в формфакторе 74 мм.

В JEDEC подтверждают, что рассматривают различные форматы памяти DDR6, включая RDIMM, UDIMM и CAMM. Тем не менее, стандартный модуль, по всей видимости, может получить более компактную конструкцию.

При разработке DDR6 также учитывается необходимость увеличения ёмкости памяти. Предлагаемый стандарт предусматривает использование кристаллов DRAM плотностью до 128 Гбит (16 Гбайт на кристалл). Кроме того, JEDEC работает над совершенствованием технологий многослойной компоновки кристаллов, что позволит увеличить ёмкость без необходимости наращивания физических размеров модулей памяти.

Помимо физических габаритов, JEDEC ориентируется на скорость передачи данных для модулей DDR6 RDIMM, начинающуюся от 12,8 ГТ/с (гигатранзакций в секунду), с перспективой роста до 14,4 ГТ/с и выше. Ширина шины данных увеличивается с 64 до 96 бит, а количество банков памяти удваивается. По оценкам JEDEC, эти изменения обеспечат прирост пропускной способности памяти более чем на 50 % по сравнению с DDR5 (на момент выхода стандарта), хотя это не означает автоматического пропорционального роста производительности в реальных приложениях.