Нашумевшая фэнтезийная пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от французской Sandfall Interactive запомнилась во многом благодаря истории, и один из главных её творцов неожиданно покинул студию.

Речь идёт о ведущей сценаристке Clair Obscur: Expedition 33 Дженнифер Сведберг-Йен (Jennifer Svedberg-Yen), которая присоединилась к проекту одной из первых после основателей Sandfall Interactive.

В разговоре с изданием GamesBeat по случаю получения награды BAFTA Breakthrough US ведущая сценаристка Clair Obscur: Expedition 33 призналась, что ушла из Sandfall Interactive ещё прошедшим летом.

«Нет, — ответила Сведберг-Йен на вопрос о продолжении работы со студией. — Я покинула Sandfall в июле, когда закончила последние дела с [Clair Obscur: Expedition 33]. Наши пути разошлись».

Среди планов Сведберг-Йен после ухода из Sandfall — написание сценариев для сериалов и фильмов, а также развитие инвестиционного фонда для поддержки разработчиков сюжетных игр.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля 2025 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Игра продалась в количестве 8 млн копий, стала самой титулованной в истории и повторила достижение Baldur’s Gate 3.

Ранее сообщалось, что Sandfall Interactive уже приступила к созданию следующей игры. По словам руководителя разработки Clair Obscur: Expedition 33 Гийома Броша (Guillaume Broche), новый проект рискует понравиться не всем.