Clair Obscur: Expedition 33 покорилось уникальное достижение Baldur’s Gate 3

Нашумевшая фэнтезийная пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от французской студии Sandfall Interactive уже стала самой титулованной в истории, а теперь записала на свой счёт ещё одно уникальное достижение.

Напомним, Clair Obscur: Expedition 33 стала абсолютным триумфатором сезона наград в 2025 году — свыше 500 званий «Игра года» (больше, чем даже у Elden Ring), в том числе от пяти ведущих премий.

Clair Obscur: Expedition 33 заслужила главную награду на The Game Awards 2025, Golden Joystick Awards 2025, DICE Awards 2026, GDC Awards 2026 и на прошедшей в конце прошлой недели BAFTA Games Awards 2026.

Таким образом, Clair Obscur: Expedition 33 стала всего второй игрой в истории наблюдений, которой покорилось это достижение. Первой в 2024 году была Baldur’s Gate 3 — легендарная RPG от Larian Studios.

Символично, что награду за игру года на BAFTA Games Awards 2026 представителям Sandfall Interactive вручал не кто иной, как Свен Винке (Swen Vincke) — основатель и руководитель Larian.

В преддверии исторического достижения Clair Obscur: Expedition 33 заслужила похвалу от президента Франции (дважды), продалась в количестве 5 млн копий и удивила разработчиков скромным по современным меркам бюджетом.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля 2025 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Дополнения игра так и не получила, но в декабре для неё выпустили крупное контентное обновление 1.5.0 (Thank You Update).