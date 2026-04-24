«Очень рады и до сих пор ошеломлены»: продажи Clair Obscur: Expedition 33 к первой годовщине превысили 8 миллионов копий

Нашумевшая фэнтезийная пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от французской студии Sandfall Interactive сегодня, 24 апреля, празднует не только день рождения, но и новую вершину продаж.

Напомним, за первые три дня после релиза продажи Clair Obscur: Expedition 33 превысили миллион копий, менее чем за две недели — два, на 33-й день достигли 3,3 млн, а спустя пять месяцев составили 5 млн.

Как стало известно, к первой годовщине с момента выхода мировые продажи Clair Obscur: Expedition 33 на всех целевых платформах преодолели отметку 8 млн копий. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

Несмотря на события последних месяцев, очередной успех Clair Obscur: Expedition 33 слегка выбил разработчиков из колеи: «Мы очень рады и до сих пор ошеломлены, если честно».

«Огромное спасибо каждому до последнего человеку, кто играл, создавал иллюстрации, делился, стримил, обсуждал и поддерживал эту игру!!» — поблагодарили создатели Clair Obscur: Expedition 33 сообщество.

Помимо прочего, первую годовщину Clair Obscur: Expedition 33 разработчики отметили выпуском неожиданного патча с праздничными причёсками и 20-процентной скидкой в Steam. А вот анонса крупных DLC или расширений для игры ждать не стоит.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля 2025 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Ранее игра стала самой титулованной в истории и повторила уникальное достижение Baldur’s Gate 3.

Теги: clair obscur: expedition 33, sandfall interactive, kepler interactive, ролевая игра, продажи игр
