Первая годовщина Clair Obscur: Expedition 33 обернулась неожиданным патчем и разочарованием для фанатов

Нашумевшей фэнтезийной пошаговой ролевой игре Clair Obscur: Expedition 33 от французской студии Sandfall Interactive сегодня, 24 апреля, исполнился ровно год. Разработчики отметили знаменательную дату новым патчем и не только.

Обновление 1.5.5, вышедшее на всех целевых платформах Clair Obscur: Expedition 33, добавило в игру подборку праздничных причёсок для всех основных персонажей: «Эта экспедиция будет на стиле к своей первой годовщине».

Обзавестись тематической стрижкой для Гюстава можно рядом с Утёсами Каменной Волны, а для Маэль, Версо, Люнэ, Сиэль и Моноко — на мировой карте неподалёку от необязательного босса Башка.

Помимо прочего, Sandfall представила тематическую иллюстрацию к первой годовщине Clair Obscur: Expedition 33 (см. изображение выше), а также организовала 20-процентную скидку на игру в Steam.

Чего в рамках празднования годовщины Clair Obscur: Expedition 33 ждать не стоит, так это анонса крупных DLC или расширений для игры. Об этом к разочарованию фанатов разработчики заявили в комментариях к праздничному концепт-арту.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля 2025 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Проект заслужил похвалу от президента Франции (дважды) и продался в количестве 5 млн копий.

В преддверии годовщины Clair Obscur: Expedition 33 стала самой титулованной игрой в истории и повторила уникальное достижение Baldur’s Gate 3 — получила высшую награду от пяти ведущих премий.