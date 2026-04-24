Сегодня 24 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Первая годовщина Clair Obscur: Expeditio...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Первая годовщина Clair Obscur: Expedition 33 обернулась неожиданным патчем и разочарованием для фанатов

Нашумевшей фэнтезийной пошаговой ролевой игре Clair Obscur: Expedition 33 от французской студии Sandfall Interactive сегодня, 24 апреля, исполнился ровно год. Разработчики отметили знаменательную дату новым патчем и не только.

Обновление 1.5.5, вышедшее на всех целевых платформах Clair Obscur: Expedition 33, добавило в игру подборку праздничных причёсок для всех основных персонажей: «Эта экспедиция будет на стиле к своей первой годовщине».

Обзавестись тематической стрижкой для Гюстава можно рядом с Утёсами Каменной Волны, а для Маэль, Версо, Люнэ, Сиэль и Моноко — на мировой карте неподалёку от необязательного босса Башка.

Помимо прочего, Sandfall представила тематическую иллюстрацию к первой годовщине Clair Obscur: Expedition 33 (см. изображение выше), а также организовала 20-процентную скидку на игру в Steam.

Чего в рамках празднования годовщины Clair Obscur: Expedition 33 ждать не стоит, так это анонса крупных DLC или расширений для игры. Об этом к разочарованию фанатов разработчики заявили в комментариях к праздничному концепт-арту.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля 2025 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Проект заслужил похвалу от президента Франции (дважды) и продался в количестве 5 млн копий.

В преддверии годовщины Clair Obscur: Expedition 33 стала самой титулованной игрой в истории и повторила уникальное достижение Baldur’s Gate 3 — получила высшую награду от пяти ведущих премий.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Clair Obscur: Expedition 33 покорилось уникальное достижение Baldur’s Gate 3
Разработчики Clair Obscur: Expedition раскрыли главный секрет производства игры — они почти не писали собственный код
«Для тех, кто пойдёт следом»: для Clair Obscur: Expedition 33 вышла профессиональная русская озвучка от GamesVoice
«Ещё один шаг к мировому господству Housemarque»: критики вынесли вердикт амбициозному боевику Saros от создателей Returnal
Пламенный двухмерный боевик Nocturnal стал временно бесплатным в Steam — раздача доступна и в России
Ubisoft раскрыла системные требования Assassin’s Creed Black Flag Resynced для игры с апскейлерами и трассировкой лучей
Теги: clair obscur: expedition 33, sandfall interactive, kepler interactive, ролевая игра
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Первая годовщина Clair Obscur: Expedition 33 обернулась неожиданным патчем и разочарованием для фанатов
NASA утвердило состав миссии SpaceX Crew-13 с россиянином, и ускорило запуск — на это есть причины
«Крупнейший рынок в истории человечества»: SpaceX оценила свой потенциал в $28,5 трлн, из которых 97 % — не космос, а ИИ
Илону Маску придётся вернуть Tesla $29 млрд чтобы получить давнюю премию в $56 млрд
«Игра года грядёт»: релизный трейлер научно-фантастического экшена Saros игроки встретили с восторгом
Люди боятся ИИ, но разработчикам это безразлично — гражданам всё равно придётся осваивать технологии 17 мин.
ИИ-модель Qwen массово встроят в китайские автомобили — водители смогут голосом заказывать еду и бронировать отели 20 мин.
Босс Google Cloud: генеративный ИИ уже в ответе за ваши любимые игры, просто вы об этом не знаете 22 мин.
США обвинили Китай в краже ИИ-технологий в «промышленных масштабах» — тот назвал это клеветой 2 ч.
«Ещё один шаг к мировому господству Housemarque»: критики вынесли вердикт амбициозному боевику Saros от создателей Returnal 2 ч.
Microsoft запускает «мягкие» сокращения: 7 % сотрудников досрочно отправят на пенсию 2 ч.
Представлена DeepSeek V4 — открытая ИИ-модель, которая потягается с лучшими решениями OpenAI и Google 3 ч.
Xiaomi представила ИИ-модели MiMo V2.5 для преобразования текста в речь и обратно 4 ч.
Пламенный двухмерный боевик Nocturnal стал временно бесплатным в Steam — раздача доступна и в России 4 ч.
Microsoft добавила в Word, Excel и PowerPoint ИИ-агента Copilot и открыла его для всех подписчиков Microsoft 365 4 ч.
Intel похвалилась снижением брака по техпроцессам Intel 4, 3 и 18A 11 мин.
Камеры Canon подорожают из-за бума ИИ — до производителя дотянулся кризис памяти, затраты подскочили 13 мин.
Geely выпустит на дороги несколько тысяч роботакси Caocao Eva Cab в следующем году 17 мин.
На Солнце зафиксирована вспышка экстремального класса — вторая по мощности с начала года 2 ч.
Tesla готовит новую версию бортового компьютера для автопилота — с удвоенным объёмом памяти 2 ч.
Зарубежный трафик в российских сетях вырос на 15–20 %, вопреки прогнозам о спаде 2 ч.
В следующем десятилетии люди начнут жить и работать на Луне, пообещал глава стартапа Voyager Technologies 2 ч.
Intel заявила, что без оптимизаций игры теряют до 30 % производительности 3 ч.
Tesla развернула ИИ-кластер Cortex 2 на территории Gigafactory в Техасе 3 ч.
Гибридная СХД TrueNAS V160 обеспечивает пропускную способность до 60 Гбайт/с 3 ч.